Carrasco, Bruno Henrique pode anotar centésimo gol na carreira contra o Vasco

Contra rival favorito no Rio, camisa 27 vive expectativa de atingir marca pessoal

Um dos principais jogadores do Flamengo, Bruno Henriue segue escrevendo seu nome na história do clube. O atacante, que ultrapassou a marca dos 100 jogos com a camisa rubro-negra no final de 2020, está perto de anotar o centésimo gol na carreira.

Conhecido como "rei dos clássicos" por brilhar em jogos contra os principais rivais do Rio de Janeiro, Bruno Henrique pode atingir a marca histórica justamente contra o Vasco, o rival que mais sofre com o camisa 27 na cidade.

Desde que chegou ao Flamengo, o camisa 27 anotou seis gols em cima do Cruzmaltino e protagonizou um dos momentos mais marcantes do time de 2019, que encantou o futebol brasileiro. Após empatar em 4 a 4 contra o Vasco, Bruno Henrique, na beira de campo, utilizou pela primeira vez a frase "outro patamar" ao ser questionado sobre a partida contra o rival.

"Só deixar um recadinho: nós estamos brigando por título, eles eu não sei pelo que estão brigando. Então a gente tem que ter a cabeça no lugar, porque isso aqui é o que eles queriam: tumultuar o jogo, ficar fazendo gracinha. O Henríquez ali o tempo todo falando... Temos que ter cabeça no lugar porque estamos em outro patamar", disse o atacante após a partida.

A expressão virou lema, ganhou a torcida, imprensa e até o técnico Jorge Jesus, que chegou a repetir a frase em algumas oportunidades. Quem não gostou muito foram os vascaínos que até hoje não engoliram o discurso de Bruno Henrique.

Além dos seis gols em cima do Vasco, desde que chegou ao Flamengo, em janeiro de 2019, Bruno Henrique anotou quatro no Fluminense e três no Botafogo.

Todos os clássicos em que Bruno Henrique fez gols desde que chegou ao Flamengo:

Botafogo 1x2 Flamengo

Estadual 2019 - 2 gols

Flamengo 3x2 Fluminense

Estadual 2019 - 2 gols

Vasco 0x2 Flamengo

Estadual 2019 - 2 gols

Flamengo 3x2 Botafogo

Brasileirão 2019 - 1 gol

Vasco 1x4 Flamengo

Brasileirão 2019 - 1 gol

Flamengo 2x0 Fluminense

Brasileirão 2019 - 1 gol

Flamengo 4x4 Vasco

Brasileirão 2019 - 2 gols

Fluminense 2x3 Flamengo

Estadual 2020 - 1 gol

Vasco 1x2 Flamengo

Brasileirão 2020 - 1 gol