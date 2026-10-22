O ídolo do Liverpool, Jamie Carragher, criticou Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, por questionar as táticas de seu treinador Michael Carrick, após a derrota por 4 a 1 para o Como, na última quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, mas acredita que isso possa ser o fim da linha para o técnico do Manchester United.

Fernandes questionou a decisão de não marcar o Como homem a homem após a partida, enquanto Carrick respondeu em sua coletiva de imprensa dizendo: "Se você não corre para trás, não vai vencer".

As declarações de Bruno vieram pouco mais de uma semana depois de seu companheiro Lisandro Martínez criticar a diretoria do clube após a derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid, e Carragher criticou as declarações do argentino, assim como adotou uma postura semelhante em relação à opinião do capitão do Manchester United.

Carragher disse no canal "CBS Sports": "Nós dissemos que Lisandro Martínez ultrapassou completamente os limites quando criticou a hierarquia".

E acrescentou, segundo informações da rede "Sky Sports": "Mas o fato de Bruno Fernandes fazer isso é vergonhoso. Na temporada passada, ele ganhou o prêmio de melhor jogador do ano, e o mérito disso é de Michael Carrick, que assumiu o cargo de diretor técnico. Ele não teria conquistado aquele prêmio se não fosse por Carrick, que o colocou de volta em seu devido lugar".

E prosseguiu: "Sua conduta e sua forma de lidar com as coisas estão completamente erradas. Ele agiu dessa maneira porque foi substituído e se sentiu constrangido nesta noite pelo treinador".

E completou: "Quando ele fala sobre marcação, seja homem a homem ou marcação por zona, Bruno Fernandes vem há anos sendo a razão pela qual o Manchester United não consegue pressionar".

E o ex-astro do Liverpool continuou: "Ele corre por todos os lados como uma criança no pátio da escola para agradar os torcedores. Todos pensam que ele se esforça muito, mas não é verdade. Ele esgota o resto do time fazendo isso".

E explicou: "Ele não joga em uma era de sucesso do Manchester United, mas anos atrás havia um capitão chamado Bryan Robson, um dos maiores jogadores que já vestiram a camisa do Manchester United".

E apontou: "Ele não jogou por times que vencessem o Campeonato ou as taças europeias todos os anos, e ainda assim é considerado um dos maiores jogadores que já defenderam o clube. Nunca cometeu qualquer traição ao treinador ou aos jogadores, pelo contrário, sempre defendeu o Manchester United com todas as forças".

E acrescentou: "Ver Bruno jogar semanalmente, levantando os braços constantemente diante dos jogadores, é vergonhoso que ele critique o treinador, considerando o seu desempenho nesta temporada dentro de campo. Uma conduta péssima, e que não condiz com um capitão do Manchester United".

E continuou: "Com quantos treinadores ele já trabalhou? Será que nenhum treinador do Manchester United teve uma identidade marcante?".

E ponderou: "Cesc Fàbregas (técnico do Como), acho que é o melhor jovem treinador do ponto de vista técnico, mas o Manchester United está corrompido do topo à base da pirâmide. Tudo no clube está corrompido".

E prosseguiu: "Essa situação não pode continuar em um clube deste porte. Fico feliz que Michael Carrick tenha dito isso sobre Bruno Fernandes. Eles não correm, simplesmente porque não correm. Fico muito feliz por ele tê-lo tirado da partida, e feliz também por ter respondido na mesma moeda".

E embora Carragher talvez estivesse feliz com a reação de Carrick em relação a Fernandes, ele admitiu que isso possa ser a gota d'água para o ex-meio-campista como treinador do Manchester United.

Carragher acrescentou: "É algo constrangedor. Mas o pior de tudo é que não acho que haja muitas pessoas que acreditavam que o Manchester United poderia vencer nesta noite".

E completou: "Então, de certo modo, o resultado não parece chocante. Acho que a maneira como aconteceu é a parte chocante".

E continuou: "Acho que foi um resultado tão ruim e uma atuação tão ruim que pode ter consequências graves para o treinador, para o azar dele".

E concluiu: "Um bom rapaz, um bom jogador para o Manchester United, teve um desempenho fantástico na temporada passada, mas parece que mais um treinador do Manchester United vai cair novamente".



