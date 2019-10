Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho: "fui agredida por torcedores do Flamengo"

Filha do treinador revela ainda que foi foi empurrada, apertada no braço e xingada

Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, técnico do , utilizou suas redes sociais para relatar que foi agredida "verbal e fisicamente" por torcedores do na noite deste sábado (12).

Em seu Instagram, ela relatou que saiu no Rio de Janeiro "pela primeira vez em muito tempo" acompanhada de amigos e revelou que foi empurrada, apertada no braço e xingada.

"Estou horrorizada com o que homens são capazes de fazer por esporte, que é uma coisa feita para ser legal, do bem, para a gente passar de geração para geração. Eu não tenho palavras, não tenho como explicar o sentimento que tenho dentro de mim neste momento (...) Até que ponto o futebol é um símbolo de amor? Eu jamais iria esperar isso de quem quer que seja, qualquer torcida que seja. Eu sempre falei isso e vou reiterar isso: tem que existir rivalidade do bem, uma rivalidade, de coração, saudável. Não isso que aconteceu hoje. Eu estou em casa, estou bem, mas não vou esquecer os danos que eu sofri e o que eu vivi, o medo que eu vivi, a decepção que eu vivi. Eu não vou esquecer disso", explicou Portaluppi.

Vale lembrar que Grêmio e Flamengo estão disputando a semifinal da . No primeiro jogo, em Alegre, as equipes empataram por 1 a 1.

Neste domingo, as duas equipes também entram em campo pelo Brasileirão: Athletico x Flamengo (16h) e Atlético-MG x Grêmio (19h).