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Joaquim Lira Viana

Carlos Vinícius tem futuro incerto no Grêmio e Corinthians monitora atacante

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Centroavante tem contrato até dezembro de 2026, busca salário de R$ 2 milhões mensais e está no radar do Timão para a próxima temporada

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O futuro de Carlos Vinícius no Grêmio segue indefinido, e o Corinthians acompanha a situação do centroavante de olho na temporada de 2027. Com contrato até dezembro deste ano, o atacante ainda não chegou a um acordo para renovar com o clube gaúcho e pode ficar livre no mercado, cenário que desperta o interesse do Timão, conforme apurado pela Band.

Segundo apuração do Bolavip Brasil, porém, o Corinthians ainda não abriu negociações pelo jogador e apenas monitora os movimentos envolvendo sua situação contratual. O clube avalia o nome como uma possibilidade para o próximo ano, mas não há conversas em andamento para viabilizar a contratação.

O vínculo de Carlos Vinícius com o Grêmio termina em dezembro de 2026, sem que o atacante tenha atingido as metas previstas para a renovação automática. Desde julho, ele pêde assinar um pré-contrato com outra equipe. O Tricolor teve um primeiro contato com os representantes do jogador para discutir a extensão do vínculo até o fim de 2028, mas as conversas não avançaram. O principal entrave é financeiro: o centroavante busca uma remuneração de aproximadamente R$ 2 milhões mensais.

Em entrevista ao portal GZH, no dia 5 de agosto, Carlos Vinícius comentou as tratativas e demonstrou satisfação em Porto Alegre, mas deixou o desfecho em aberto. "Quanto à renovação, volto a repetir, estou muito feliz aqui. A gente está em conversa, vamos ver como é que isso vai terminar”, declarou.

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O Corinthians busca um atacante para 2027, especialmente diante da possibilidade de uma saída de Yuri Alberto e da necessidade de encontrar alternativas para o setor ofensivo. Nesse cenário, Carlos Vinícius se encaixa no perfil avaliado pela diretoria: um centroavante que pode chegar sem custos de transferência caso não renove com o Grêmio. Pedro Raul, por sua vez, não convenceu a comissão técnica e deve deixar o Timão ao fim da temporada, de acordo com informações da ESPN.

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Em 2026, Carlos Vinícius soma 49 partidas, 20 gols e duas assistências com a camisa gremista. Apesar do desempenho individual, o Grêmio atravessa uma temporada complicada e ocupa o Z-4 do Campeonato Brasileiro. Com o risco de ser rebaixado, a Copa do Brasil permanece a única oportunidade restante para o clube terminar o ano com um triunfo. Os gaúchos enfrentam o Atlético-MG pela semifinal do torneio, com a partida de ida acontecendo no dia 1 de novembro, na Arena do Grêmio, e a de volta no dia 7, na Arena MRV.

O Corinthians também vive um momento delicado. Após 31 rodadas do Brasileirão, o Timão aparece na 16ª colocação, com 33 pontos, apenas um à frente do Internacional, primeiro time dentro do Z-4. O Grêmio está em 18º lugar, com 31 pontos, dois a menos que o rival paulista.

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Assim, os dois clubes dividem a preocupação com a permanência na Série A, enquanto o futuro de Carlos Vinícius pode se tornar mais um ponto de ligação entre as equipes na preparação para 2027.

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Atualmente sou estudante de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Gosto de analisar o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.

Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!

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Minha memória favorita com o futebol: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:

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