Carlos Vicens assume o comando do Lyon apenas três semanas após ser demitido pelo Braga e substitui Paulo Fonseca, a caminho do Sporting

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O ex-auxiliar técnico do Manchester City Carlos Vicens foi anunciado como novo treinador do Lyon, da Ligue 1, apenas três semanas depois de ser demitido pelo Braga, de Portugal. O espanhol de 43 anos assume o comando da equipe no Groupama Stadium e sucede Paulo Fonseca, que deixou o clube na semana passada para treinar o Sporting CP, seu time de infância.

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Espanhol substitui treinador português que deixou o cargo

Vicens voltou a trabalhar como treinador menos de um mês após perder o emprego no Braga, em 20 de outubro, quando a equipe portuguesa ocupava a oitava posição no campeonato nacional. Fonseca encerrou sua passagem de quase dois anos pela França na semana passada após aceitar uma proposta para voltar a Lisboa. Além do novo treinador, os integrantes da comissão técnica Mario Enguidanos, Lander Iza Garcia, Jordi Lie Fernandez e Ramiro Marin também se transferiram para o Lyon.

Clube francês explica escolha do treinador

Antes de assumir pela primeira vez o comando de uma equipe principal no verão passado e somar 41 vitórias, 19 empates e 16 derrotas em 76 jogos à frente do Braga, o espanhol passou oito anos no Manchester City. Ele chegou ao clube inglês em 2017 como treinador das categorias de base, passou a comandar o time sub-18 e, em 2021, foi promovido à comissão técnica da equipe principal de Pep Guardiola como auxiliar e especialista em bolas paradas. Nesse período, ajudou o clube a conquistar uma tríplice coroa histórica, além de dois títulos da Premier League, a Champions League e a Copa da Inglaterra.

Ao explicar por que o ex-treinador do Manchester City foi escolhido para substituir Fonseca, um comunicado oficial do Lyon afirmou: "Na busca por um novo treinador, o Olympique Lyonnais colocou a continuidade de seu projeto esportivo no centro de suas prioridades. "A direção, assim, escolheu Carlos Vicens, cuja visão de jogo, exigência e ênfase no desenvolvimento dos jogadores estão perfeitamente alinhadas aos objetivos do clube."

Novo treinador demonstra ambição desde a chegada

Em publicação no X após sua apresentação, Vicens agradeceu à direção pela oportunidade de voltar imediatamente a trabalhar como treinador: "Feliz e orgulhoso por chegar ao Lyon. Obrigado ao clube pela confiança e a todos pela recepção calorosa."

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Ao falar sobre a expectativa de conhecer o elenco e a torcida, o treinador de 43 anos acrescentou: "A partir de hoje, vou começar a trabalhar com o máximo de entusiasmo e ambição. Mal posso esperar para viver minha primeira partida com nossos torcedores."

Confronto com o Lille espera após a pausa

Vicens comandará seu primeiro treino na terça-feira e aproveitará a pausa de duas semanas para os jogos de seleções em novembro para colocar suas ideias táticas em prática. Ele assume um elenco do Lyon que ocupa atualmente a quinta posição na Ligue 1 e a 13ª na fase de liga da Liga Europa. O espanhol fará sua estreia à beira do campo em uma partida oficial quando a elite do futebol francês voltar com o confronto contra o Lille no sábado, 21 de novembro.