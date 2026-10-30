Carlos Tevez admite que “queria matar” Gary Neville após saída polêmica do Manchester United e transferência para o Manchester City

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Ex-jogador de Manchester United e Manchester City, Carlos Tevez falou sobre a forte antipatia que sentiu por Gary Neville após sua controversa transferência de um clube para o outro em Manchester. O atacante argentino admitiu ter ficado furioso com as críticas públicas feitas por seu ex-capitão depois que trocou Old Trafford pelo Etihad Stadium.

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A troca de lado em Manchester

Tevez causou espanto no futebol inglês em 2009 ao trocar o Manchester United pelo rival local Manchester City. Na época, o City acabara de receber investimentos de Abu Dhabi e estava determinado a desafiar a hierarquia estabelecida da Premier League.

Tevez havia conquistado dois títulos do Campeonato Inglês e uma Champions League em Old Trafford. No entanto, uma amarga disputa contratual levou à sua mudança para o outro lado da cidade.

O atacante argentino se sentiu injustiçado por Sir Alex Ferguson, alegando que o lendário técnico escocês descumpriu uma promessa verbal de contratá-lo em definitivo após o fim de seu empréstimo de dois anos. A tensão abriu caminho para uma saída conturbada e uma rivalidade duradoura com o ex-capitão Neville, que acusou Tevez de desrespeitar o técnico.

As acusações de Neville e a fúria de Tevez

A animosidade entre Tevez e Neville surgiu após o lateral afirmar publicamente que o atacante havia conduzido mal sua saída. Em conversa no canal de Rio Ferdinand no YouTube, ficou clara a dimensão desse atrito.

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Ferdinand lembrou ao ex-companheiro de equipe: “Quando joguei contra você, você queria matar Gary Neville.”

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Tevez sorriu de canto e concordou, explicando que sua raiva vinha do desconhecimento de Neville sobre o que acontecia nos bastidores da diretoria. “Gary disse que eu não respeitava Ferguson. Ele não me entendia. Não entendia a situação”, respondeu Tevez.

O atacante responsabilizou diretamente seu ex-técnico pelo desgaste da relação. “Acho que Ferguson teve até seis meses, desde o dia em que conversamos, para cumprir sua palavra. E não cumpriu”, acrescentou Tevez. “Pelo contrário, começou a me deixar no banco.”

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Falta de lealdade

Neville nunca perdoou Tevez por trocar de lado em Manchester. Mais tarde, o ex-jogador da seleção inglesa acusou o atacante de ter deixado de se empenhar em seus últimos dias no United, o que provocou uma discussão ao vivo na televisão com Kia Joorabchian, então empresário de Tevez.

Ao relembrar a transferência, Neville deixou clara sua opinião sobre as regras não escritas de quem joga pelo Manchester United. “Eu não conseguia entender como ele poderia querer forçar uma transferência para o nosso maior rival”, afirmou Neville anteriormente. “O City estava construindo um projeto na época, mas não estava nem perto do nosso nível. Eu não conseguia entender aquela falta de lealdade.”

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Ele acrescentou: “Você chega ao United, se integra ao time e cria um vínculo com o clube. Você não pode ir jogar por eles. Se ainda queremos você, não pode jogar por eles.”

Um legado duradouro na Premier League

Tevez fez sua presença ser sentida imediatamente no lado azul de Manchester, marcando três gols nos dois jogos da semifinal da Copa da Liga Inglesa contra o United em sua temporada de estreia, embora o City tenha acabado eliminado no confronto.

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Apesar de um desentendimento amplamente divulgado com o técnico Roberto Mancini, que o deixou meses afastado do clube, Tevez acabou reintegrado ao elenco. Ele teve papel fundamental na reta final da campanha em que o City conquistou o histórico título da Premier League de 2012, consolidando seu legado como figura central na mudança da relação de forças do futebol em Manchester.