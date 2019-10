Carlos Sánchez repete, no Santos, sua melhor média de gols do River

Em 2015, ano de título de Libertadores para a equipe argentina, o meio-campista fez 18 gols

O uruguaio Carlos Sánchez continua decisivo no e deixou isso mais uma vez claro.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Nesta quinta-feira (31), o meio-campista uruguaio converteu pênalti sofrido por Marinho e garantiu a vitória por 1 a 0 contra o , em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado mantém o na terceira posição, com 55 pontos e praticamente nenhuma chance de título. Já o Tricolor também segue na mesma colocação (9º), com 41 pontos somados.

garantida! Peixão vence o Bahia na Vila Belmiro, por 1x0, com gol de Carlos Sánchez de pênalti! (Assim como no primeiro turno) #SantistaSystem pic.twitter.com/IiXdwqg96U — Santos Futebol Clube (@SantosFC) November 1, 2019

Aos 34 anos, Sánchez faz a sua segunda temporada pela equipe da Vila Belmiro e o desempenho é excelente: considerando todo o ano já são 15 gols em 48 duelos. A média é igual à que o jogador teve em 2015, quando defendia o . Na ocasião, o uruguaio balançou as redes em 18 ocasiões espalhadas por 65 jogos.

Tanto a média de gols/jogo que teve em 2015 (0.3) quanto em 2019 (0.3) são iguais.

Sánchez soma oito gols neste Brasileirão, fez quatro na Copa do e três no Paulista. O uruguaio é o terceiro maior goleador estrangeiro na história do Santos: ao todo são 19 gols, um a menos do que Echevarrieta e sete a menos do que Copete.