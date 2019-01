Carlos Queiroz será anunciado como técnico da Seleção Colombiana, diz jornal

Atualmente, português comanda a seleção do Irã, e deve desembarcar na Colômbia em fevereiro

Parece que a Colômbia já definiu o seu próximo treinador: Carlos Queiroz. De acordo com a Rádio Caracol, o português deve desembarcar no país em fevereiro, após comandar a seleção do Irã na Taça Asiática, nos Emirados Arábes.

Ainda segundo a publicação, Queiroz irá assinar um contrato válido por três temporadas e meia, até o Mundial de 2022.

Vale lembrar que, nos últimos dias, Luiz Felipe Scolari apontou que não está interessado em comandar a seleção sul-americana, isto depois de revelar ter recebido diversas propostas. No entanto, a federação colombiana desmentiu as declarações do brasileiro.



Foto: Getty Images

Carlos Queiroz irá substituir José Pekerman, que deixou o comando da Colômbia em setembro de 2018.