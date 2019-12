Carlos Germano não se surpreende com mobilização dos vascaínos e pede: "tem que ter time de peso"

Ex-goleiro rasgou elogios ao apoio dos torcedores e projetou o retorno das grandes conquistas pelo clube

Um dos maiores ídolos da história do , Carlos Germano não esconde de ninguém a forte ligação que tem com o clube. Campeão Brasileiro, da da América e tantos outros títulos vestindo a camisa cruzmaltina, a história do eterno camisa 1 ainda está bem fresca na memoria do torcedor e do próprio ex-goleiro que sonha com a volta das grandes conquistas.

"O torcedor vascaíno está um pouco carente de títulos importantes. O na década de 90 ganhava tudo, a gente foi campeão da Libertadores no nosso centenário, é uma marca maravilhosa para o torcedor. A gente vê o rival numa projeção enorme... Tem que pensar algo, o clube é grande, não pode pensar diferente. Tem que ter um time de peso, investidores de peso", disse Carlos Germano em bate-papo com a Goal.com

Orgulhoso da mobilização da torcida do Vasco em prol do programa de sócio-torcedor do clube lançado pelo presidente Alexandre Campello, Carlos Germano acredita ser essa a saída para reencontrar os tempos de glória.

"Já era de se esperar, eu sempre acreditei que quando precisasse mesmo, quando o presidente do clube ou os ídolos se juntassem e pedissem pelo clube, eu acho que seria dessa forma, como aconteceu. O Vasco realmente está precisando desse abraço coletivo do seu torcedor. Eu nunca duvidei, acho que isso ainda é pouco. Estamos com 185 mil sócilos, acho que o Vasco pode ir além, pela grandeza. Através dessa medida, a associação em massa da torcida, a gente consegue ver um futuro bem próximo, bem melhor para o Vasco da Gama", disse o ex-goleiro que completou

"Agora temos o projeto do nosso CT, que é importante, o torcedor está comprando a ideia. Com essa associação, pelo nome do clube, pela marca que o clube é, aí a possibilidade de vir grandes investidores".

Enquanto isso, o Vasco se movimenta no mercado para formar um time mais competitivo em 2020. Nesta semana, o Cruzmaltino anunciou a contratação de um centroavante.