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O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, procurou amenizar as tensões com os clubes europeus ao afirmar que a saúde de seus jogadores sempre virá em primeiro lugar. Antes do amistoso contra o Japão, o treinador italiano também revelou que a atual janela de seleções é a última oportunidade para jogadores com menos espaço entrarem em seus planos de longo prazo.

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Segurança dos jogadores em primeiro lugar

Em resposta direta à crescente preocupação dos grandes clubes europeus com o desgaste físico das estrelas que defendem suas seleções, Ancelotti deu uma garantia firme. O experiente treinador ressaltou que o Brasil nunca colocará a condição física de um jogador em risco durante as datas internacionais. Ao falar com a imprensa em Singapura, o italiano deixou claro que todas as decisões sobre o tempo em campo são respaldadas por dados rigorosos e pelo compromisso de devolver os atletas a seus clubes nas melhores condições.

“A prioridade é sempre a saúde do jogador. Se estiver 100%, treina. Se estiver 100%, joga. E, nesse aspecto, controlamos os minutos que ele vai jogar. Nesta semana, Bruno não treinou por causa de um desconforto. Agora, ele está bem e pode jogar. Até quando? Não sei. Vamos avaliar e sempre temos todas as informações necessárias para controlar a quilometragem nos treinos e também nos jogos. Os clubes podem ficar tranquilos com a seleção. A prioridade de todos é a saúde do atleta. Gostaríamos de sempre devolver o atleta pronto para jogar e sem lesões”, explicou Ancelotti, segundo o Globo.

Fim da fase de testes

Além das atualizações sobre a condição física dos jogadores, Ancelotti sinalizou uma mudança significativa em sua abordagem tática. Desde que assumiu o comando após a última Copa do Mundo, o treinador usou diversos amistosos para observar um amplo grupo de jogadores. Ele confirmou, porém, que a fase de testes está perto do fim. A partir de março de 2027, o foco passará a ser o entrosamento do grupo e a definição de um time titular para a próxima Copa América.

“Temos jogadores de altíssimo nível. Temos opções em algumas posições, um pouco menos em outras, mas temos tempo. A avaliação deste período após a Copa do Mundo é muito positiva. Há alguns jogadores que observamos e que não estão aqui; eles podem estar na próxima, mas não são muitos. O grupo está mais ou menos completo”, disse.

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Ajustes táticos contra o Japão

Apesar da proximidade do fim da fase de testes, o próximo jogo contra o Japão, em Singapura, ainda terá algumas experiências táticas interessantes. Ancelotti planeja escalar Rayan em uma função mais adiantada no meio-campo, logo atrás de um trio de ataque de velocidade assustadora formado por Vinicius Junior, Raphinha e Estevao. Além disso, a comissão técnica deve observar Marlon Gomes em uma função mais recuada de volante, enquanto busca consolidar suas opções no meio-campo.

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“É um momento de testes que vai terminar nesta data Fifa. Na próxima, vamos fechar um pouco mais o grupo. Foi um período que nos deu muitas informações sobre os jogadores jovens. Sabemos que temos jovens com muito talento, muito comprometidos, e isso nos dá confiança para o futuro”, observou Ancelotti.

Uma mensagem à torcida

Ancelotti também aproveitou para reconhecer a dedicação dos torcedores brasileiros, muitos dos quais vão acordar de madrugada para acompanhar o jogo em Singapura. Ele rejeitou a ideia de que precisaria convencer a torcida a assistir à partida e destacou o carinho único e “espetacular” pela seleção, independentemente do fuso horário. O treinador prometeu que a equipe fará uma atuação à altura dessa dedicação.

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“Não preciso dizer nada. Sei que os torcedores acordam muito cedo para ver a seleção. A seleção brasileira recebe um carinho espetacular dos torcedores, especialmente no Brasil. Talvez eu tivesse que convencer torcedores de outros países a acordar cedo, mas não no Brasil. Eles vão porque querem estar perto, querem apoiar, e a seleção vai jogar bem”, concluiu Ancelotti.