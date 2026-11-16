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Japan v Brazil - International FriendlyGetty Images
Muhammad Zaki
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Carlo Ancelotti revela por que Raphinha recusou retorno antecipado ao Barcelona apesar de suspensão na seleção brasileira após polêmica com cartão vermelho

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Raphinha, do Barcelona, surpreendeu ao decidir permanecer com a seleção brasileira apesar de uma suspensão que o impede de disputar o próximo jogo da equipe. Embora muitos esperassem que o atacante voltasse mais cedo à Catalunha, o técnico Carlo Ancelotti esclareceu a situação.

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Polêmica com cartão vermelho deixa Raphinha fora de jogo em Singapura

O atacante do Barcelona foi suspenso após receber um cartão vermelho inusitado durante a recente derrota do Brasil por 3 a 2 para o Japão em um amistoso. Já substituído, Raphinha foi expulso enquanto estava no banco, nos instantes finais, por protestar furiosamente contra a arbitragem após o gol da vitória marcado por Tatsuhiro Sakamoto aos 91 minutos.

Embora o ex-ponta do Leeds tenha pedido desculpas depois pela reação, ele sustentou que a arbitragem esteve abaixo do esperado. A suspensão o deixa fora do último amistoso de novembro, contra Singapura, na terça-feira. Ainda assim, ele optou por não voltar de avião para se juntar ao elenco de Hansi Flick na Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Ancelotti elogia comprometimento do capitão com o grupo

Em entrevista coletiva antes do confronto com Singapura, Ancelotti afastou os rumores sobre a situação de Raphinha no grupo. O técnico italiano ressaltou que a decisão de permanecer com a equipe foi inteiramente do jogador.

"Raphinha demonstrou muito carinho pela seleção", disse Ancelotti aos jornalistas, segundo o SPORT. "Ele foi expulso, mas quis ficar com a equipe. Isso é um sinal muito importante de que o grupo, especialmente seus líderes, como ele, é muito saudável."

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Ancelotti rebate Romario

A derrota para o Japão provocou fortes críticas no Brasil, e o campeão da Copa do Mundo de 1994 Romario pediu publicamente a demissão de Ancelotti. Ao questionar a capacidade do italiano de comandar a seleção brasileira e pedir providências ao presidente da CBF, o ex-atacante escreveu nas redes sociais: "Ancelotti, já chega! Arrume as malas e vá embora!"

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Ancelotti não fugiu das críticas durante a entrevista coletiva e respondeu com ironia ao lendário atacante. Ele disse: "Todos têm liberdade de expressão. Em um país democrático, todos podem ter sua opinião. Romario tem a opinião dele, como qualquer outra pessoa. Ter uma opinião é um direito e, na minha opinião, também é um direito achar que ele pode dizer mentiras, verdades ou bobagens. A verdade é que Romario fala muito, e esse é um direito dele."

Retorno imediato à Catalunha antes do confronto com o Villarreal

Raphinha embarcará de volta à Espanha imediatamente após o amistoso de terça-feira contra Singapura. Com isso, o ponta terá alguns dias para se recuperar da longa viagem antes de o Barcelona voltar a jogar pelo campeonato nacional contra o Villarreal, no Camp Nou, no domingo. Será uma oportunidade imediata para deixar para trás as frustrações vividas na seleção.

Written byMuhammad Zaki

Jurnalis

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.

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