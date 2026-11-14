Carlo Ancelotti detona árbitro e explica expulsão após derrota do Brasil para o Japão nos acréscimos

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O experiente treinador italiano foi mandado para a arquibancada durante o final tenso da partida no Estádio Nacional de Singapura, que terminou com a vitória do Japão graças a um gol nos minutos finais

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Confusão e expulsão de Ancelotti

O clima no Estádio Nacional de Singapura ficou tenso nos momentos finais do confronto do Brasil com o Japão. Apesar dos dois gols de Vini Jr., o Brasil não conseguiu conter a eficiência da equipe japonesa. Quando Sakamoto marcou nos acréscimos para garantir uma vitória marcante para o Japão, o banco de reservas brasileiro reagiu com protestos. Em meio à confusão, o árbitro Jansen Foo Chuan Hui mostrou o cartão vermelho a Carlo Ancelotti, deixando o ex-técnico do Real Madrid atônito à beira do campo.

Após a derrota, Ancelotti explicou o motivo apresentado pelo árbitro para a expulsão. “Ele me deu o cartão vermelho porque disse que eu não consegui controlar o banco e que todos os jogadores estavam em campo. Esse foi o motivo”, revelou o treinador de 67 anos.

Críticas à arbitragem

Ancelotti não poupou críticas à atuação do árbitro e sugeriu que sua escalação para um amistoso internacional de tamanha importância foi um erro. Embora tenha reconhecido a qualidade do futebol apresentado, ele considerou que o árbitro não tinha a autoridade necessária para administrar a tensão entre duas seleções de alto nível em campo.

“É uma pena o resultado, porque não gostamos de perder, mas temos que olhar para o que fizemos bem. Foram muitas coisas. Alguns jogadores atuaram pela primeira vez e mostraram boa qualidade. Durante 70 minutos, a equipe foi bem. O resultado, obviamente, foi condicionado pela atitude do árbitro, que não apitou”, afirmou Ancelotti. Ele acrescentou: “Mas a culpa não é dele. Foi um jogo de alto nível e acho que ele não tinha experiência para conduzir esse tipo de partida.”

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Elogios ao adversário

Ancelotti também elogiou o adversário e reconheceu que a ascensão do Japão no futebol mundial não é obra do acaso. Ele destacou a organização e a intensidade física da equipe como fatores decisivos para dificultar a vida de seus jogadores, especialmente nas transições, quando o Japão conseguiu neutralizar a conhecida ameaça dos contra-ataques brasileiros.

“O Japão continua o mesmo: é uma equipe muito bem organizada, com muita intensidade. Eles lutam muito para evitar nossos contra-ataques. E estou satisfeito com o jogo que fizemos, exceto pelo início, que não foi bom. Depois disso, acho que reagimos muito bem, tivemos a oportunidade de empatar e tentar vencer”, concluiu Ancelotti.

De olho em Singapura

Embora a derrota aumente a pressão por atuações mais convincentes, Carlo Ancelotti segue concentrado no processo de desenvolvimento do elenco. A equipe permanecerá no Sudeste Asiático para dar continuidade à sua série de jogos, na esperança de se recuperar imediatamente da decepção mais recente. A seleção brasileira voltará ao mesmo campo na terça-feira para outro amistoso, desta vez contra a seleção de Singapura, às 7h.