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O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, escolheu o atacante do Barcelona Raphinha para usar a braçadeira de capitão no amistoso internacional contra o Japão, neste sábado, em Singapura. O jogador de 29 anos foi escolhido à frente de Vinicius Jr e Bruno Guimaraes após o capitão habitual, Marquinhos, ficar de fora por lesão.

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Estrela do clube catalão assume papel de liderança

Segundo a MARCA, Ancelotti confiou a Raphinha a missão de entrar em campo como capitão da seleção brasileira no Estádio Nacional de Singapura depois que o zagueiro do Paris Saint-Germain Marquinhos sofreu uma lesão muscular contra os gigantes catalães na Champions League. Embora não seja a primeira vez que ele capitaneia a equipe, a convocação reconhece a crescente influência do atacante no clube e na seleção. Os treinos recentes indicam que ele será titular na partida de sábado, 14 de novembro.

Hierarquia estabelecida orienta escolha do capitão

Com seu principal líder indisponível, o ex-técnico do Real Madrid avaliou, junto com sua comissão técnica, várias alternativas, incluindo Gabriel Magalhaes, além de Guimaraes e Vinicius. A possibilidade de alternar a braçadeira entre jogadores do elenco também foi considerada, mas o treinador italiano optou por preservar a hierarquia estabelecida durante a Data Fifa anterior.

A publicação espanhola ressalta que o meio-campista Guimaraes, do Newcastle United, é o próximo na hierarquia e assumirá a função sempre que o ponta do Barcelona não estiver em campo. A escolha do atacante reflete sua condição de liderança no vestiário da equipe de Hansi Flick, na Espanha, onde ele já marcou 19 gols em todas as competições nesta temporada, apesar dos problemas físicos.

Dirigentes do clube acompanham carga de trabalho na seleção

Como o ponta sofreu uma pancada durante a última Data Fifa, dirigentes na Catalunha acompanharão de perto seus minutos em campo nos próximos dias. Os planos iniciais indicam que, embora o novo capitão comece jogando, é improvável que dispute os 90 minutos completos em qualquer uma das duas partidas, para controlar sua carga de trabalho.

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Esta viagem de novembro marca a terceira visita dos sul-americanos ao país asiático, após passagens em 2014 e 2019 pelo estádio com capacidade para 55 mil pessoas, inaugurado em 30 de junho de 2014. Na primeira visita, sob o comando de Dunga, em 14 de outubro de 2014, pouco depois de vencer a Argentina por 2 a 1 em Pequim, Neymar marcou os quatro gols da goleada por 4 a 0 sobre o Japão. Cinco anos depois, Roberto Firmino e Casemiro marcaram nos empates consecutivos por 1 a 1 contra Senegal e Nigéria.

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Turnê asiática encerra o calendário do ano

Após enfrentar o Japão no sábado, o Brasil encerra seu calendário de 2026 no mesmo estádio contra a anfitriã Singapura na terça-feira, 17 de novembro. O Paraguai também participa da série de quatro seleções e enfrenta a equipe da casa na sexta-feira antes de encarar o Japão na terça-feira seguinte. Voltar à Espanha sem lesões será fundamental para Raphinha, já que a equipe de Flick retomará suas campanhas nas competições nacionais e europeias ainda neste mês.