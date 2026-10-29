Carlo Ancelotti defende convocação de Estevao apesar de poucos minutos em campo pelo Chelsea

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O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, demonstrou apoio ao jovem Estevao, do Chelsea, após convocá-lo para a seleção principal apesar da falta de tempo de jogo regular na Inglaterra. Ancelotti ressaltou que a seleção tem objetivos diferentes dos clubes europeus.

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Ancelotti inclui a promessa do Chelsea Estevao

O ponta do Chelsea Estevao foi convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira de 26 jogadores que disputará amistosos em novembro, em Singapura, contra o Japão e a seleção anfitriã. O atacante de 19 anos tem encontrado dificuldades para ganhar minutos no time principal desde que chegou a Stamford Bridge.

Apesar de ter jogado pouco pelo clube, Ancelotti segue determinado a dar experiência internacional a Estevao.

O técnico italiano destacou o enorme potencial do jogador a longo prazo para a seleção.

Técnico promete seguir apoiando o jovem talento

Ancelotti deixou claro que a situação de Estevao no clube não impedirá a comissão técnica de desenvolver seu talento. “Esperamos que ele possa mostrar toda a qualidade que tem. Vamos acompanhá-lo”, afirmou Ancelotti.

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“Se ele não jogar um minuto sequer no Chelsea, vamos acompanhá-lo até o dia em que acharmos que ele não é mais útil para a seleção.”

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“Até o dia em que acharmos que ele é útil... vamos acompanhá-lo e dar a ele a oportunidade de evoluir normalmente, como é necessário para um jogador de 19 anos. Esses são objetivos diferentes dos do Chelsea”, declarou.

Ancelotti vê lado positivo nos poucos minutos pelo clube

Ao falar de Estevao e de Endrick, do Real Madrid, Ancelotti argumentou que a falta de minutos pelos clubes também tem um lado positivo quando os jogadores chegam à seleção. “Sempre acredito que é preciso olhar para trás com um olho e para a frente com o outro”, explicou Ancelotti.

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“Olhar para trás significa que, obviamente, seria melhor para Estevao ou Endrick ter minutos em campo para se desenvolver.”

“Mas também podemos dizer, pelo lado positivo, que eles chegam descansados, não estão cansados. Podem jogar bem pela seleção”, observou o técnico.

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Estevao se prepara para aproveitar os amistosos em Singapura

Estevao buscará aproveitar os jogos de novembro contra Japão e Singapura para mostrar suas qualidades ofensivas.

Ancelotti planeja dar bastante tempo de jogo aos jovens atacantes nas duas partidas.

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O jogador de 19 anos se juntará ao elenco no Sudeste Asiático na próxima semana.