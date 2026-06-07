Carlo Ancelotti convoca substituto para Wesley, lesionado, na seleção brasileira para a Copa do Mundo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou no domingo que Wesley França ficará de fora da Copa do Mundo. O zagueiro da AS Roma se lesionou no sábado e será substituído na seleção pelo meio-campista Éderson.

As coisas deram errado logo no início do jogo de sábado para Wesley, que sofreu uma grave lesão na virilha antes mesmo dos 15 minutos. O lateral de 22 anos teve que sair de campo, foi consolado e começou a chorar.

Agora, parece que o pior cenário se concretizou: nada de Copa do Mundo. Um grande golpe para Wesley, que nesta temporada conseguiu se destacar na AS Roma como um dos melhores laterais da Série A.

Paulo Henrique (do Vasco da Gama) e Vitinho (do Botafogo) eram, em termos de posição, os dois nomes mais óbvios para substituir Wesley, mas acabaram ficando de fora.

Ancelotti decidiu convocar o meio-campista de contenção Éderson. O jogador da Atalanta está prestes a se transferir para o Manchester United por cerca de 45 milhões de euros.

Fabrizio Romano sabe que as cerimônias oficiais relacionadas à sua transferência ocorrerão agora em julho, após a Copa do Mundo. O jogador de 26 anos, que joga com o pé direito, tem até o momento três partidas pela Seleção.

O Brasil foi campeão mundial pela última vez em 2002 e espera encerrar esse período de seca no próximo verão, após 24 anos. A equipe de Ancelotti enfrentará, na fase de grupos, Marrocos, Haiti e Escócia, nessa ordem.



