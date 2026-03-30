Carlo Ancelotti cobra mais empenho defensivo de Endrick e diz: “é o futuro da seleção”

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, comentou sobre a situação de Endrick e destacou a evolução tática do atacante após a mudança para o Lyon, da França. Em entrevista coletiva antes do amistoso contra a Croácia, o treinador explicou que o jovem brasileiro vem se adaptando a uma nova função em campo, mas ainda precisa evoluir em aspectos do jogo.

"[Endrick] É um tema interessante. Eu o conheci como atacante central, agora está [jogando] mais do lado [do campo]. Está fazendo bem [trabalho ofensivo], mas requer um trabalho mais defensivo. Pode fazer pela condição que tem. Estamos mirando sua evolução, [ele] é muito bom”, afirmou Carlo Ancelotti.

Apesar da cobrança por evolução sem a bola, o treinador demonstrou confiança no potencial do jovem atacante. Para Ancelotti, Endrick faz parte de uma geração promissora que pode assumir protagonismo na seleção brasileira nos próximos anos.

“Endrick vai ser o futuro da seleção. Temos jovens muito interessantes para o futuro, como Endrick, Rayan, Igor Thiago, Wesley, que fez muito boa partida contra a França. Futuro da seleção está bem coberto”, afirmou o treinador.

O atacante foi um dos jogadores que não entrou em campo na derrota do Brasil para a França, no amistoso disputado em Boston. A convocação recente para a seleção, no entanto, é motivo de comemoração para o jovem astro, já que ele não vestia a camisa amarela há cerca de um ano, desde 26 de março de 2025, quando o time ainda era comandado por Dorival Júnior; na partida em questão, válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, o Brasil perdeu por 4 a 1 para a Argentina.

Para o amistoso desta quarta-feira (31), o último antes da convocação final para a Copa de 2026, Endrick certamente espera receber minutos em campo para provar que merece uma vaga na disputa do torneio. A partida contra a Croácia será jogada no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), e terá seu pontapé inicial às 21h (horário de Brasília).