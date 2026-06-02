Carlo Ancelotti avisa que fará "alguns testes" na seleção brasileira no amistoso contra o Egito

O treinador Carlo Ancelotti e os 26 convocados do Brasil chegaram nesta terça-feira (2) a Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde farão a preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Após desembarcar do avião, Ancelotti concedeu uma breve entrevista à imprensa e deu indícios das mudanças que a equipe poderá ter no próximo amistoso contra o Egito, que será jogado no próximo sábado (6), às 19h (horário de Brasília), no Huntington Bank Field, em Cleveland (EUA).

“Contente, feliz, motivado...animado para fazer meu melhor. Hoje trabalhamos, depois temos três dias para preparar para o jogo contra o Egito para fazer alguns testes...e depois preparar para o primeiro jogo”, disse o italiano.

“Essa Copa do Mundo não tem um favorito. Equipes muito fortes. Brasil vai competir com todas as outras equipes”, completou.

A seleção brasileira vem de uma vitória por 6 a 2 contra o Panamá, partida que representou a despedida do time em solo brasileiro antes da viagem à sede do Mundial de 2026. A partida contra o Egito será a última antes do início da fase de grupos do torneio.

Contra o Panamá, a seleção jogou com uma escalação composta por: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha e Vinícius Júnior.

Com o fim da decisão da Liga dos Campeões entre Paris Saint-Germain e Arsenal, Ancelotti agora poderá contar com Gabriel Magalhães e Marquinhos, cotados para iniciarem como a dupla de zaga do Brasil durante a Copa. Gabriel Martinelli é outro convocado que estava ausente por conta da final e agora estará disponível para participar das próximas partidas.

Além destes, outros jogadores podem ser testados no time titular contra o Egito. No confronto com o Panamá, a segunda unidade da equipe, colocada por Ancelotti depois do intervalo, foi mais dinâmica e agressiva do que os 11 iniciais, com quatro gols marcados por reservas na ocasião. Lucas Paquetá, Danilo Santos, Rayan e Igor Thiago são alguns dos jogadores que tiveram boas atuações e podem ser testados no time titular no próximo amistoso.

Depois do confronto contra o Egito, o Brasil terá cerca de uma semana até a estreia na Copa do Mundo de 2026. A primeira partida da equipe será contra o Marrocos, no dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos.