Carlo Ancelotti anuncia uma grande surpresa na seleção brasileira para o confronto da Copa do Mundo contra a Noruega

Raphinha pode já retornar à seleção brasileira neste domingo para as oitavas de final da Copa do Mundo contra a Noruega. Foi o que anunciou o técnico Carlo Ancelotti na coletiva de imprensa.

O atacante brasileiro sofreu uma lesão no tendão da coxa durante a segunda partida da fase de grupos contra o Haiti (vitória por 3 a 0). Era muito improvável que ele voltasse à seleção ainda nesta Copa do Mundo, mas esse cenário agora se tornou bem mais realista.

“Ele está se recuperando muito rápido, e estamos muito felizes com isso”, disse Ancelotti à imprensa. “Pois ele é um jogador muito importante para a nossa equipe.”

Contra a Noruega, portanto, há a possibilidade de Raphinha já voltar. “Ele poderia ficar no banco para jogar alguns minutos, para que possamos colocá-lo em campo, se necessário”, disse Ancelotti.

Quem definitivamente não estará presente é Lucas Paquetá. O meio-campista ofensivo saiu no intervalo da partida contra o Japão (2 a 1) devido a uma lesão na coxa e não está disponível. Ancelotti ainda não quer revelar quem o substituirá contra a Noruega.

“Temos jogadores em nossa seleção que estão no mesmo nível de Paquetá, mas cada um traz qualidades diferentes, como Danilo, que é diferente de Martinelli, Cunha e Ederson”, explica o italiano de 67 anos.

“A decisão depende de como nossa equipe jogar, levando em conta a força do adversário. Defensivamente, precisamos de alguém como o Paquetá na lateral esquerda, e tanto o Martinelli quanto o Danilo podem desempenhar essa função. Mas também na posse de bola eles precisam ocupar a posição de meio-campista esquerdo de forma eficaz.”