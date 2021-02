Carioca 2021 terá 'pressão' por escalação de titulares e complica férias dos quatro grandes

Uma nova medida prevê multa a quem não escalar o time principal a partir da quarta rodada da Taça Guanabara

De cara nova, o Campeonato Carioca agora vai multar os times que, a partir da terceira rodada, não escalarem os jogadores titulares sem “justo motivo”. A ideia é evitar o esvaziamento do campeonato, porém, com o calendário apertado por conta da pandemia, o que vai acontecer é que jogadores dos quatro grandes terão menos tempo de férias.

Já é costume para times grandes que, pelo menos no início, os Estaduais são disputados com escalações alternativas, normalmente repletas de jogadores da base. No ano de pandemia, com o final do Campeonato Brasileiro ainda mais próximo do início da temporada 2021, esta ideia se intensificou.

Os quatro grandes do Rio de Janeiro, por exemplo, segundo o GE.com, pretendiam começar a disputa da Taça Guanabara com jovens jogadores para que os titulares, após a temporada 2020, tivessem algum tempo de descanso.

O Flamengo pretendia ter o elenco principal até a terceira rodada, quando entraria com força máxima para o Fla-Flu. O Tricolor deu férias aos jogadores do sub-23 pensando em utilizá-los no início do Cariocão. Vasco e Botafogo também pretendiam começar com jovens e só depois colocar o elenco principal, mas já informaram que vão cumpriri o regulamento.

Uma nova medida no regulamento do Cariocão, porém, deve tirar esta possibilidade de descanso aos jogadores. O artigo 41º, aprovado pelos times em reunião arbitral, prevê multa para quem não escalar o time titular sem “justo motivo” a partir da quarta rodada, pretendendo evitar alto número de jogos sem equipes principais, para tornar o campeonato mais atrativo.

Desta forma, os times teriam que colocar seus elencos principais já no dia 20 ou 21 de março, quando está marcada a quarta rodada, menos de um mês depois do término do Brasileirão, que tem sua última rodada agendada para 25 de fevereiro.

A pena estipulada é do valor correspondente à cota fixa de direitos de TV. O clube que já tiver recebido a sua parte terá de pagar uma multa de valor equivalente que “ será revertida em benefício dos demais clubes participantes do campeonato”.

Esta não é a primeira vez que a Ferj tenta algo deste tipo no Campeonato Carioca. Nas edições de 2016 e 2017 o uso de jovens das equipes sub-20 era limitado - primeiro apenas cinco atletas da base poderiam ser inscritos e depois, no ano seguinte, era permitido que 10 fossem inscritos, mas apenas cinco jogadores poderiam ir para o mesmo jogo.

Confira o texto do Artigo 41º:

"A associação que, sem justo motivo, assim reconhecido pelo DCO da FERJ, após a 3ª Rodada da Taça Guanabara, deixar de utilizar sua equipe considerada principal, perderá o valor correspondente a totalidade de sua cota fixa de direito de transmissão e, caso já as tenha recebido ou não faça jus, pagará uma multa equivalente a esse valor, que será revertida em benefício dos demais clubes participantes do campeonato."