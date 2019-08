Carille tenta manter bom retrospecto em clássico contra o Palmeiras

Em sete jogos, técnico venceu seis e perdeu apenas um

O conta com um trunfo para vencer o clássico contra o , pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (4), em Itaquera. Trata-se do técnico Fábio Carille, que possui bom retrospecto contra o rival.

Em suas duas passagens pelo , o treinador enfrentou o Palmeiras sete vezes, tendo vencido seis e perdido apenas uma. Além disso, o Alvinegro marcou 10 gol e sofreu apenas três, com destaque para a defesa, que ficou cinco partidas sem ter a rede balançada.

A única derrota de Carille para o Palmeiras foi na final do de 2018, quando o bateu o rival por 1 a 0 em Itaquera, com gol de Borja.