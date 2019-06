Carille teme perder jogadores no Corinthians: "há propostas oficiais"

Treinador do Timão revela que há propostas por jogadores, mas evita citá-los e teme perder nomes importantes no elenco em 2019

O teme perder atletas durante a paralisação do Campeonato Brasileiro para a . O técnico Fábio Carille admite que a venda de jogadores é possível no decorrer do mercado da bola.

Quer ver os jogos do Corinthians na Sul-Americana ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O treinador explica que gostaria de ter o elenco completamente fechado no decorrer da competição entre seleções. Entretanto, reconhece a dificuldade para que isso aconteça.

"Vamos tentar [ter o elenco fechado na volta da ], mas sabemos que é difícil, depende de muita coisa. Já está aparecendo interesses em jogadores nossos, já tem acontecido isso. O ideal seria apresentar no dia 24 [de junho] com tudo resolvido, mas sabemos que é muito difícil", comentou.

Carille reconhece que há ofertas oficiais por atletas do clube. Entretanto, não cita nomes ao falar sobre o caso.

Mais artigos abaixo

"Cada dia surge algo novo: especulações, até propostas oficiais... A gente fica muito indeciso. Já tivemos uma conversa com a diretoria, esperamos que no dia 24 esteja tudo resolvido, mas sabemos que é difícil", acrescentou.

O Corinthians espera arrecadar R$ 50 milhões com vendas de atletas em 2019, de acordo com o orçamento aprovado pelo departamento financeiro. Até agora, o clube só negociou Marquinhos Gabriel, Moisés e Juninho Capixaba, que não estavam nos planos de Carille.