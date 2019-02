Carille minimiza retrospecto e comenta derrota do Corinthians

Treinador fala sobre revés por 1 a 0 para o Novorizontino pelo Campeonato Paulista

O Corinthians foi derrotado na tarde-noite deste domingo (10) pelo Novorizontino, por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista, e, como não poderia ser diferente, está sofrendo muitas críticas.

O técnico alvinegro, Fabio Carille, porém, acredita que o Timão teve uma boa atuação neste domingo e minimiza o retrospecto entre os times. O Corinthians nunca tinha sido derrotado pelo adversário até hoje.

"Retrospecto vejo ano a ano, jogo a jogo. História para mim é... coisa do passado... tem de viver o dia e não o ontem. Ter de ganhar porque nunca havia perdido não existe. As mudanças é por ser início de trabalho, desgaste. Jogaram com Palmeiras e Londrina. Sentimos jogadores cansados em cima dos exames. Por isso as mudanças", disse Carille.

"Pelo jogo em Londrina acho justo (as críticas). Não jogamos nada. Hoje não, fizemos um jogo melhor. Mas sabendo que temos de melhorar muito mais", completou.

"Conseguimos triangular e chegar mais na área do adversário. Tinha a preocupação com a bola aérea. Criamos e chegamos na área. Incomodamos o adversário mais do que nos outros jogos. Mas temos de evoluir bastante para ir em busca dos nossos objetivos", concluiu.

Com a derrota, o Corinthians fica no terceiro lugar do grupo C, com sete pontos, um a menos que Ferroviária e Bragatino, primeiro e segundo colocados, respectivamente. O Novorizontino lidera a chave B, com 11 unidades, uma a mais que o vice-líder Palmeiras.