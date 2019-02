Carille indica Love titular na Copa do Brasil: "Está muito bem fisicamente"

Treinador também aprovou a multa aplicada pelo Palmeiras a Deyverson por cusparada

O técnico Fábio Carille praticamente confirmou a escalação do Corinthians para a estreia na Copa do Brasil, contra o Ferroviário, nesta quinta-feira (7), no estádio do Café, em Londrina, em jogo único da primeira fase da Copa do Brasil, com a presença de Vagner Love desde o início.

Na última terça-feira (5), Carille esboçou o time com o camisa 9 no lugar de Mateus Vital. Essa, aliás , deve ser a única mudança em relação ao time que venceu o Palmeiras.

"Fiz esse treino ontem, muito provável que esse seja o time que inicia. Vou me reunir com a comissão e ver se consigo levar o time para o campo. Essa é a ideia. Ele não vai ser tanto de lado, quero equilibrar Ralf, Ramiro e Sornoza fazendo a cobertura no meio para deixar ele mais livre. Quando perde a bola, todo mundo tem que voltar para marcar. Essa vai ser a ideia do time a partir de agora para que a gente entrose", afirmou o treinador, que explicou a mudança e disse também como pretende usar o jogador.



(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

"Eu preciso ser mais agressivo, equilibrar. Ele jogou no meio de campo, posição diferente do Mateus. Ramiro fez esse trabalho bem feito no Grêmio, é algo que o Corinthians fez por anos com Jorge Henrique e Romero. A ideia é equilibrar com um lado mais tático e o outro mais solto. Não é porque esse time que vai jogar amanhã que vai ficar, é o começo. A gente tem que olhar o elenco e o time durante a competição, com jogadores chegando, tendo entendimento, entendendo o que é o Corinthians, caso de Richard e Sornoza. Envolver o adversário e ter conjunto requer tempo. Por isso ontem fiz trabalho de organização e hoje quero fazer para a gente crescer a cada dia", declarou.

“Ele (Love) jogou assim no Besiktas e no Flamengo. Sabe fazer isso muito bem, no começo de carreira no Palmeiras foi assim com o Edmilson. Ele está muito bem fisicamente, não tem erro. No Besiktas nos jogos que eu vi ele não era o pivô. Então ele não teve dificuldade”, completou.

Carille também disse ter aprovado a multa de R$ 350 mil aplicada a Deyverson pela expulsão do palmeirense por ter dado uma cusparada em Richard no Derby.

"A respeito dessa expulsão, achei muito legal a coletiva do Felipão. A gente não pode aceitar que atletas façam isso. Foi um lance que poderia ter acontecido e o árbitro não ter visto, mas foi bem na hora que o árbitro estava olhando", ressaltou.

"Para um atacante e para qualquer jogador, ser expulso cinco vezes em 60 jogos, é um número alto. Ele tem vontade, gosta de incendiar jogo, a torcida gosta, mas tem que ter um equilíbrio maior. Tenho certeza que Felipão e Paulo Turra vão saber conduzir da melhor forma", finalizou.



(Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

Confira outras declarações dadas pelo treinador corintiano

Sequência de jogos

"Eu costumo trabalhar jogo a jogo, dia a dia, mas é inevitável neste início não ter trocas. Em Novo Horizonte terá trocas [...] O planejamento está focado no jogo agora. Contra o Racing será o maior desafio deste início, equipe liderando o Campeonato Argentino, no segundo turno, parou pouco tempo... mas deixamos para pensar depois do Novohorizontino".

Júnior Urso

"Eu acompanho o Júnior Urso desde o início. Pisa a área, um segundo volante que anda, característica que sempre teve no Corinthians com Elias, Paulinho e Maycon. Ele tem outras características, força, nem tanta técnica como o Paulinho. Ele sabe a hora de romper linhas. Em 2016 ele foi muito bem no Atlético-MG, com sete gols, número muito bom para um segundo volante. Ele vai ajudar a equipe na parte ofensiva, que é o que eu busco".



(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Posicionamento de Araos

"Gostei muito do jogo contra o São Paulo no ano passado quando ele jogou de segundo volante até ser expulso. Ele prefere pelo lado esquerdo, mas pelas nossas necessidades, de Gabriel e Renê machucado, estou trabalhando ele um pouquinho por dentro. Depois quero colocar ele mais de lado".

Time ideal

"Estou bem de auxiliar, hein? Vamos deixar as coisas bem claras, não é um centroavante, Jadson e Love. Hoje é o Gustavo, enquanto não me mostrar o contrário, o Gustavo é titular do time. O Boselli vem de um futebol com intensidade mais baixa, precisa entender isso e vai entender. Por enquanto, o centroavante é o Gustavo. E hoje vou trabalhar assim, mas daqui a pouco posso trazer o Ramiro para dentro, fazer um meio de campo mais forte e voltar para o 4-1-4-1 com outras características. Estou procurando forma de jogar, não posso demorar, mas tenho que dar rodagem para esse time"



(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Contratações

"Quero deixar bem claro, agradecer ao presidente Andrés, Duílio, Edu Ferreira, doutor Kalil, Alessando que iniciou isso, Vilson e Emerson agora. Está muito acima do que imaginei, estou muito feliz mesmo, está ficando uma equipe equilibrada, que vai elevar o nível dos treinamentos e do time, assim todo mundo compete com lealdade. A única necessidade agora é tempo para treinar, treinar, treinar, deixar todos com entendimento de jogo. Mas quero agradecer, porque foi acima do esperado. E com possibilidade de mais chegadas, estamos trabalhando para mais chegadas".

O que sabe do Ferroviário?

"Eu sei que o envolvimento dos jogos grandes, como do Palmeiras é maior, mas respeito todas as demais equipes. O Marcelo Vilar foi meu técnico no Barueri. Ele é um técnico estudioso, ficou muito tempo na base do Palmeiras, no time B, por dois ou três anos. Conheço alguns jogadores de ter enfrentado, outros passamos a conhecer nesses dias. É um time que tem uma forma definida de jogar, conseguiu o acesso da D para a C. Agora temos que envolver todos os atletas e staff para que a gente conquiste o resultado e faça por merecer lá em Londrina".