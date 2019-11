Carille fica no Corinthians, mas admite sentir vergonha de atuações

Contestado pela sequência negativa, o treinador garante que não sai do Alvinegro, que tenta reagir no Brasileirão contra o líder Flamengo

O já soma sete partidas sem vitórias. Pressionado pelos maus resultados e atuações que estão deixando a desejar, Fábio Carille garantiu que há clima para sua permanência e que ele vai sim ficar no Corinthians. Mesmo com o desabafo e as palavras fortes de Andrés Sanchez, presidente do clube, Carille disse que há respaldo.

"Quero agradecer todo o Ibope de ontem, dia do fico, dia de não fico, é claro que depois do jogo passa tudo pela cabeça. Tenho uma diretoria que é experiente de vestiário, Andrés quantos anos têm? Duílio quantos anos tem? Se eles entendem que pode ser melhor, por que eu vou desistir?", afirmou o treinador.

Após a derrota para o CSA por 2 a 1, Andrés chegou a dizer que o time está "há três ou quatro jogos passando vergonha" e esse é o sentimento atual de Carille: "(Sinto) Vergonha. Não preciso olhar como torcedor, não. Tenho que olhar como comissão e ser ciente daquilo. Vergonhoso, não parece um time treinado, parece que se junta no vestiário e vai para o jogo. Você passa informações e depois está na beira do campo e isso não é feito. Não está faltando raça, mas tecnicamente a gente tem que ser melhor".

Carille concorda com as duras críticas feitas pelo presidente. Para o comandante, o elenco corintiano não está motivado o suficiente para reagir e melhorar: "O que a gente percebe e bate muito com o que o Andrés falou é que, tipo, o ano já acabou. Isso tem um por quê. É campeão paulista, sai na Copa do para o , time que está jogando melhor, chega na semifinal da Sul-Americana".

"Depois que atingimos 45 pontos, chamou atenção a concentração dos atletas. Chamei atenção deles. Definiu o ano. Isso está sendo um desafio para mim, motivar os jogadores e fazê-los entender que tem que estar bem sempre e temos nove jogos agora. O nível de atenção é nítido que caiu depois que a gente atingiu uma pontuação", concluiu.

O treinador assegurou que não é a parte financeira que o segura no clube: "Não me preocupo muito com a parte financeira, minha vida melhorou muito de 2017 para cá. Outro dia Andrés falou da dívida do clube. É R$ 400 e pouco milhões. Quem deve R$ 460 milhões deve R$ 470 milhões. Não é multa que vai me prender aqui. Se está um clima ruim, não é dinheiro que vai segurar".

O alvinegro deve cerca de R$ 4 milhões para Carille e, em caso de demissão, teria pagar ainda mais R$ 6 milhões.

O Corinthians está em sétimo lugar no Brasileirão, fora da zona de classificação para a pré-Libertadores. E neste domingo, para iniciar uma reação, o alvinegro visita o Flamengo, líder do campeonato e invicto como mandante. A partida acontece no Maracanã, às 16h.