Carille explica irritação em revés do Corinthians para o Santos: "árbitro foi mal educado comigo"

Treinador do Corinthians se irritou com impedimento assinalado de forma irregular pelo árbitro Wagner Magalhães e se queixou bastante no duelo

Fábio Carille foi para cima da arbitragem após a derrota do para o , por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (12). Irritado com um erro do auxiliar Carlos Berkenbrock, o treinador foi se queixar com o árbitro da partida, Wagner do Nascimento Magalhães. Na ocasião, ele alega ter escutado um xingamento do mediador do confronto.

O fato causou empurra-empurra na região central do gramado na Vila Belmiro, com o técnico bastante exaltado e precisando ser contido por seus comandados.

Os jogadores do Corinthians tentaram segurar Carille, mas o técnico ficou transtornado com o árbitro, chegou a levar cartão amarelo e voltou para discutir. #ClássicoNaGazeta pic.twitter.com/DaiaWbBr96 — Tiago Salazar (@TiagoSalazar) 13 de junho de 2019

"Em relação ao que reclamei, é muito difícil de jogar aqui. O lance do Walter não estava impedido. Coisa feia, ele foi muito sem educação comigo. Depois, a gente vê na televisão. Ele foi muito mal educado. A punição tem de ser para ele, eu não xinguei ninguém", disse em entrevista coletiva e alegando que não tem uma eventual punição:

"Punição tem que ser para ele, eu não xinguei ninguém. Se tiver que acontecer, tem que ser para ele".

O que deixou Carille irritado foi um impedimento marcado por Carlos Berkenbrock no duelo.

Na ocasião, ele assinalou posição irregular de Gustavo após cobrança de tiro de meta do goleiro Walter. Como houve o erro, o árbitro assinalou tiro livre na sequência, dando bola ao chão. A escolha do juiz irritou o técnico Fábio Carille.

Perguntado se o árbitro o chamou de "vagabundo" por um repórter, o treinador se esquivou: "O que tinha que falar da arbitragem, eu já falei. Vamos deixar isso para lá", concluiu.

Titular absoluto do Corinthians e um dos líderes do elenco, Ralf também falou sobre a confusão protagonizada pelo treinador com os árbitros do confronto.

"Quanto à briga ali, eu cheguei no final, mas o professor estava reclamando com razão da bola que o bandeira e o juiz deram o impedimento. Eles sabem que ali não se deve dar impedimento. Mas não cabe a gente julgar a arbitragem agora, de cabeça quente", concluiu.