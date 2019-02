Carille e a vitória do Corinthians 'no sufoco': "precisamos parar de tomar esses gols"

Treinador reconhece problemas defensivos em classificação contra o Avenida, mas poupa dupla Henrique e Manoel

O sentimento é de alívio, mas o Corinthians mostrou que ainda tem muitas coisas para corrigir após a classificação dramática contra o Avenida na Copa do Brasil, jogando em casa, nesta quarta-feira (20). O próprio técnico Fábio Carille admite os erros da equipe contra os gaúchos, especialmente na fase defensiva da equipe.

Depois de sair perdendo por 2 a 0 nos primeiros minutos, o Timão diminui antes do intervalo e só conseguiu a virada com Júnior Urso no final, antes que Gustavo fechasse o placar em 4 a 2.

"Foi um susto mesmo, procurei colocar o mesmo time que jogou contra o São Paulo. Acredito que essa vai ser a forma de jogar, como foi contra Palmeiras, Racing...", disse o treinador na coletiva de imprensa. "Com 9 minutos já estava 2 a 0, aí tive que mudar para ser mais agressivo."

"A gente precisa parar logo... isso não é só para o sistema defensivo. Eu tenho laterais e volantes que ajudam o setor ofensivo a fazer gols, então todo mundo precisa ajudar a marcar também. A gente precisa parar de tomar gols o quanto antes. Estou trabalhando a bola parada, mas preciso trabalhar mais, porque a bola parada decide."

Com a dupla zaga sendo muito questionada após a atuaçao deste meio de semana, o treinador reiterou sua inteção de seguir mantendo Henrique e Manoel jogando juntos, apesar dos erros.

"Na primeira oportunidade que tive, coloquei todos pra jogar. Faz parte (ter erros), é o início de trabalho, é uma dupla nova", prosseguiu. "No lance, o atacante erra a bola e engana o Henrique. Faltou cobertura e acabamos tomando o segundo gol"

"Tem que dar confiança, se a gente trocar os jogadores toda hora, não tem como passar isso."

O Timão espera pelo vencedor de Foz do Iguaçu x Ceará, na próxima quarta-feira (27), para conhecer o adversário da terceira fase da Copa do Brasil. Enquanto isso, volta suas atenções ao Campeonato Paulista: no domingo (24), o adversário é o Botafogo, em Ribeirão Preto (às 19h do horário de Brasília).