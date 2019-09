Carille diz que Corinthians chegou de vez para brigar pelo Brasileirão

O treinador elogiou a entrega de seus comandados após a vitória sobre o Atlético-MG

O ganhou um belo presente no seu aniversário de 109 anos: venceu o por 1 a 0, com Gustagol voltando a estufar as redes após quatro meses, e subiu para a terceira posição do Campeonato Brasileiro, se colocando de vez pela briga pelo título – finalizou a 17ª rodada com 31 pontos, cinco a menos em relação aos líderes e .

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Foi também o 10º jogo do sem sofrer gols, a melhor marca na comparação com os demais clubes no Brasileirão. E é justamente focando na força defensiva, que ajudou os alvinegros a conquistarem os seus principais times recentes, que a equipe comandada por Fábio Carille sonha com o título nacional e da Sul-Americana – onde já está na semifinal.

Mais artigos abaixo

Fiel, confira as imagens do momento do gol de Gustavo que deu a vitória ao Timão por 1 a 0 sobre o Atlético-MG na @A_Corinthians pela 17ª rodada do @Brasileirao!



📷 Daniel Augusto Jr.#Timao109 #VaiCorinthians pic.twitter.com/ljEBLhLzrL — Corinthians (@Corinthians) September 2, 2019

“Quando a gente fala de parte defensiva, ela passa por todos. A marcação começa com os jogadores da frente. A para da foi importante para que os jogadores tivessem entendimento de tudo isso. Não me lembro do segundo tempo de o Cássio ter trabalhado a não ser em escanteio, bola parada. De ser consistente, de continuar buscando o gol. Tem melhorado a questão ofensiva, mas tem espaço para mais”, disse Fábio Carille após a vitória sobre o .

“Faltam 21 rodadas, isso dá 63 pontos, hoje é cinco de diferença. Estamos na nossa caminhada. Lembro que em 2017 a gente virou o turno com 14 pontos de diferença para o segundo, acho, e ali na fase final meio que enroscou, a gente chegou a ficar 13 pontos do Santos. Tem muita coisa para acontecer, a gente está na briga sim”, completou.