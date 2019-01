Carille confirma escalação do Corinthians para a estreia e revela que Douglas pode ser negociado

Treinador também comentou a possibilidade de Roger deixar o Timão e explicou as situações de Clayson e Dáaz

O técnico Fábio Carille confirmou nesta sexta-feira (18) a escalação do Corinthians para a estreia no Campeonato Paulista, contra o São Caetano, neste domingo (20) às 17h (de Brasília), em Itaquera.

Como já havia indicado, o treinador entrará em campo com: Cássio, Fagner, Marllon, Henrique e Danilo Avelar; Richard e Ramiro; André Luis, Jadson e Sornoza; Gustagol.

O centroavante Mauro Boselli e o zagueiro Manoel, que ainda não foram inscritos, são os dois reforços que não estaram à disposição. Já Clayson, Gabriel, Ralf, Renê Júnior e Sergio Díaz estão no departamento médico.

Em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava, Carille também explicou os motivos de alguns jogadores não estarem na lista de inscritos do Paulistão e revelou que o volante Douglas e o centroavante Roger podem deixar o clube.



(Foto: Buda Mendes/Getty)

"Começando pelo Roger: é um jogador de 34 anos e que hoje, se tem um coletivo normal, você treinando com Gustavo e Boselli, ele ficaria fora. Não é legal, é um desrespeito. Ele não foi inscrito, segue trabalhando e, se não aparecer possibilidade (de sair), veremos na Copa do Brasil, no Brasileiro e na Sul-Americana, que trabalhamos com 30 nomes. Nos reunimos ontem e passamos a manhã e a parte da tarde para tomar a decisão (da lista de inscritos no Paulistão)", afirmou.

"Já o Douglas surgiu de última hora uma chance de negociação, esperamos para ver como vai se encaminhar", completou.

Por fim, Carille também falou das situações dos atacantes Clayson e Sergio Díaz.

"Como a lista te dá essa alternativa (de inscrever depois), e temos um departamento bom em reabilitação, decidimos esperar. O Sergio Diaz e Clayson preocupam mais essa questão de joelho, o Clayson operou ano passado, tem incômodo, mas a vaga dele está garantida. Já o Diaz tem dor, está inchado o joelho, mas não precisamos ter pressa. Foi conversado com todos, a vaga está ali, vai depender da volta deles para que a gente não perca uma ficha", concluiu.