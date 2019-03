Carille confirma desfalque de Gustagol em clássico contra o Santos

Atacante do Corinthians se recupera de dores no joelho; Vagner Love e Mauro Boselli disputam vaga no setor

Depois de se ausentar do treino do Corinthians na manhã desta sexta-feira (8), o atacante Gustagol foi confirmado pelo técnico Fabio Carille como desfalque para o clássico contra o Santos no próximo domingo (10), pelo Campeonato Paulista.

"Gustavo está fora. Não sou de ficar lamentando", disse Carille.

O treinador não quis adiantar quem será o substituto do camisa 19. Mauro Boselli e Vagner Love são os principais candidatos.

"Trouxemos o Boselli, que está crescendo, tem o Love, que pode jogar no setor... Treinei três ou quatro situações com os mesmos jogadores, usando o Love como o camisa 9 e o Sornoza. Treinei no 4-2-3-1 porque se encaixa melhor na forma do Santos jogar. Chegamos bem cedo ontem, e vimos os vídeos dos treinos deles. Vou me reunir com a minha comissão técnica para definir isso. Vou definir se vamos no 4-1-4-1 ou no 4-2-3-1", completou o técnico do Corinthians.

Gustagol retornou de empréstimo do Fortaleza no início deste ano e é o destaque ofensivo da equipe, com sete gols em 13 jogos.