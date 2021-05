Carille coloca Al-Ittihad de volta à Champions e exalta resultado: "acima da expectativa"

Treinador livrou a equipe do rebaixamento na última temporada e comemora bons frutos em 2021

Depois de livrar o Al Ittihad do rebaixamento na última temporada, Fábio Carille levou o clube saudita de volta à Champions da Ásia ao vencer o Al Ain por 1 a 0, nesta terça-feira (25), pela penúltima rodada do Campeonato Saudita.

O treinador, que chegou a ser especulado no Corinthians recentemente, garantiu a vaga com uma rodada de antecedência e garantiu que o resultado está acima da expectativa que se tinha antes do início do torneio.

"Muito feliz e com o sentimento de objetivo cumprido e classificação à AFC Champions League garantida. Ficamos muito orgulhosos da nossa equipe e do trabalho realizado no clube neste campeonato. Com certeza a vaga é acima da expectativa que tínhamos no início do campeonato".

O resultado expoõe o bom trabalho de Carille, que pegou o clube em situação delicada durante a temporada passada. Na ocasião, o Ittihad brigava contra o rebaixamento e tinhamuitos jogadores em baixa.

"Chegamos com o clube em outra realidade, disputando na parte de baixo da tabela, brigando contra o rebaixamento, mas hoje todo este grupo coloca o Ittihad em seu lugar, que é brigando por grandes objetivos, títulos, vaga na Champions... Vamos trabalhar para encerrar a competição bem com mais um clássico agora".

Com 53 pontos e o terceiro lugar na tabela de classificação, o Ittihad de Fábio Carille encara o Al Nassr de Mano Menezes, no duelo de treinadores brasileiros na última rodada.

Apesar de atingir os objetivos, Carille ainda não tem seu futuro 100% definido. O comandante chegou a acertar as bases salariais para estender o contrato com o Ittihad, mas ainda não obteve um retorno da direção. Além disso, recentemente ele recebeu uma sondagem do Al Ain, dos Emirados Árabes.