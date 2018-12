Carille chega ao Brasil e fala em “responsabilidade bem maior” no Corinthians

O treinador, que estava na Arábia Saudita, voltou ao Brasil para comandar novamente o Timão

Fábio Carille chegou ao Brasil nos braços da torcida corintiana no aeroporto de Cumbica, em São Paulo, e prometeu muito trabalho para levar o Timão o mais alto possível.

“Bastante feliz, a responsabilidade é grande. Eu sei o tamanho de tudo isso, por tudo o que aconteceu em um ano e meio como técnico, eu sei que a responsabilidade é grande. Mas estou preparado, junto com os atletas, diretoria e comissão, para a gente fazer um excelente ano”, afirmou em sua chegada.

Campeão brasileiro em 2017, surpreendendo muitos que duvidavam de seu trabalho no Corinthians, Carille também falou sobre as diferenças envolvendo as suas (agora) duas passagens pelo clube.

Olha quem tá na área, Fiel! Fábio Carille já desembarcou em São Paulo com o apoio da torcida alvinegra. Bem-vindo de volta, professor!#VaiCorinthians#DoCarille pic.twitter.com/eirtyaEMIV — Corinthians (@Corinthians) 15 de dezembro de 2018

“Totalmente diferente do que foi 2017, com uma dúvida muito grande, e agora, por tudo o que aconteceu a expectativa deles é grande e eu tenho que assumir essa responsabilidade de fazer um grande trabalho, para a gente fazer um 2019 maravilhoso”.

“Não vou fazer nada de diferente. Entrar no CT, trabalhar 10, 12 horas para deixar todas as coisas organizadas. Não tem que ser diferente, mas eu tenho que saber que é uma responsabilidade bem maior”, disse o novo-velho comandante do Corinthians, que se reunirá com a diretoria a partir de segunda-feira (17) para tratar de reforços.