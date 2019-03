Carille aponta cansaço para baixo rendimento do Corinthians em empate com o São Bento

Técnico viu equipe desgastada após longas viagens

O empate do Corinthians por 1 a 1 diante do São Bento, fora de casa, neste sábado (2), causou irritação na torcida Alvinegra, e o técnico Fábio Carille apontou o motivo parao baixo rendimento na partida: o cansaço.

No segundo tempo senti o time rendendo menos. O Sornoza esteve abaixo do que apresentou no primeiro tempo, o Junior Urso sentiu e também o Richard por não estar jogando. A questão física foi um ponto que nos atrapalhou bastante no segundo tempo”, analisou Carille em entrevista coletiva.

"Muitas vezes (o problema) não é só o jogo; a viagem é desgastante. Você pega uma semana como a última, com ida a Ribeirão Preto contra o Botafogo-SP, depois o Racing na Argentina… Praticamente não tem treino, e mesmo quem treina é menos treino do que deveria", completou o treinador.

O Timão voltou a sofrer gols com de bola aérea e o técnico repetiu o discurso para explicar as falhas defensivas. "É trabalho. São muitas mudanças, poucos treinamentos, mudanças de jogadores... Fala-se dos zagueiros, mas (o problema) não é só em cima deles", disse.

Agora, o Corinthians terá uma semana cheia de trabalhos para se preparar para o clássico contra o Santos. "É importante, uma semana em que eu e a comissão técnica temos que ser muito inteligentes para não colocar água demais na planta e matá-la. É uma semana para retomada física e principalmente de questão tática, que precisamos melhorar bastante", concluiu.