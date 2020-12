Carille alcança 11 jogos de invencibilidade na Arábia e fala sobre readaptação

Treinador conversa com a Goal sobre os feitos estabelecidos na temporada e desempenho dos brasileiros Marcelo Grohe e Romarinho

Fábio Carille emendou uma boa sequência de invencibilidade. A frase poderia ser dita sobre qualquer um dos seus anos de , mas agora se refere ao momento atual do treinador no Al-Ittihad, da . Já são 11 jogos sem ser derrotado no clube que ele assumiu em fevereiro deste ano.

Atualmente na quinta colocação do campeonato local e vivo nas duas copas nacionais da equipe, a dos Rei Saudita e a dos Campeões Árabes, Carille não vê seu time perder desde o 2 a 1 sofrido para o Al-Ettifaq, em outubro deste ano.

Pelo Corinthians, longos períodos sem perder, ainda que com reclamações pelo alto número de empates, foram bem comuns. A maior delas, é claro, os 34 jogos entre março e agosto de 2017, essenciais para as conquistas tanto do quanto do Brasileiro daquele ano.

Já em 2019, conseguiu ficar 16 e depois 14 jogos sem ser derrotado, sempre apostando em uma defesa forte e ataque preciso. São 16 gols marcados e nove sofridos na série, que será testada nesta quinta, contra o Al Baten. Para isso, a comunicação com os atletas é chave - e um tradutor se faz necessário.

"Tem sido bem tranquilo, mas com um tradutor sempre. Os jogadores brasileiros, claro, entendem mais fácil, mas o trabalho com o tradutor funciona muito bem, está sempre comigo nos treinos e jogos, então não tem problema algum de comunicação, sendo sempre tudo muito claro", disse ele à Goal.

Segundo Carille, aliás, o nível de futebol encontrado na liga saudita não difere tanto do que se acompanha no . Em uma campeonato com treinadores europeus e sul-americanos, ele acredita não ver nada sobressaindo.

"Aqui na Arábia Saudita creio que não. Aqui os jogos são bastante rápidos, disputados, com um ritmo forte de intensidade. Creio ser bem parecido com o que eu tive de experiência no Brasil. Claro que faltam algumas coisas, assim como sobressaem outras, mas num geral bem parecido", continuou.

Comandante do goleiro Marcelo Grohe e do atacante Romarinho, ele também deu o seu parecer a respeito do nível dos dois atletas. Mesmo que não sejam do nível de uma seleção brasileira, ele acredita que a dupla tenha totais condições de atuar em times de primeira linha no Brasil.

"Acredito que pela idade deles, e por não terem tido outras oportunidades quando mais jovens, fica mais distante um pouco pensar em seleção agora, mas o nível que eles apresentam aqui comigo, com a equipe, é muito alto. Estão sempre se destacando nos jogos, nos ajudando... São dois jogadores muito importantes pra gente e que poderiam estar em qualquer equipe brasileira em alto nível", concluiu.

Grohe atualmente tem 33 anos e contrato até a metade de 2022 com os sauditas, o mesmo vínculo de Romarinho, que acabou de fazer o seu 30º aniversário.