Carille admite que ainda não escalou Araos onde ele pode render mais

Técnico apontou que chileno gosta de jogar mais adiantado, e garante oportunidade

Após a vitória do Corinthians sobre a Ponte Preta por 1 a 0 no último sábado (26), Fábio Carille conversou com a imprensa e reconheceu que Angelo Araos ainda não teve oportunidade em sua posição preferida e assegurou que testará o jogador em breve.

"Eu quando voltei busquei ver o melhor dos jogadores, e do Araos, jogou em outro sistema, mas é sempre partindo da esquerda. Ele jogava com três volantes. Já falei com ele sobre isso. Eu sei. Mas com muitos jogadores machucados, ainda não o coloquei onde ele pode render, que é da esquerda para o centro mesmo. Mas era outro jeito de jogar e vou querer vê-lo ali ainda", disse.

Mais artigos abaixo



Foto: Agência Corinthians

Contratado no ano passado por R$ 17 milhões da Universidad do Chile, o jogador de 22 anos ainda não se destacou com a camisa do Corinthians.

Na última semana, o técnico do Chile, Reinaldo Rueda, admitiu que espera ver Araos mais vezes em campo para poder tê-lo no grupo chileno.

"Espero que ele possa jogar. Nós o tivemos conosco nos amistosos que fizemos durante o meio do ano passado, pouco antes de ele vir para o Corinthians. É um jogador inteligentíssimo, com grande talento, boa condição técnica. Tomara que consiga se manter mais ativo para que a gente possa considerá-lo para a seleção”, disse em entrevista à Gazeta Esportiva.