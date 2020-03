Flamengo liga alerta por desfalques e intensifica busca por um lateral-direito

Desfalque de Rafinha na estreia da Libertadores e saída de João Lucas durante o clássico contra o Botafogo serviram de alerta para a diretoria

Com a recente lesão de Rafinha, que ficou de fora da estreia do na da América, a saída de João Lucas, também lesionado, diante do , no último sábado, e a necessidade de improvisar Berrío durante a partida, a diretoria Rubro-Negra decidiu intensificar a busca por um lateral-direito.

Desde janeiro, o Flamengo tinha na lista de reforços a chegada de um jogador para a posição. O primeiro nome era Orejuela, que estava emprestado ao junto ao . A diretoria havia conversado com o atleta e entendia que o time Celeste não tinha condições de exercer a opção de compra no momento.

No entanto, em Belo Horizonte, o Cruzeiro encontrou um parceiro e decidiu comprar o jogador com o intuito de empresta-ló, diante deste cenário, o Flamengo desistiu do atleta, pois não tinha interesse neste tipo de negócio. De lá para cá, seguiu mapeando o mercado e vetou a saída de João Lucas, que recebeu algumas propostas de empréstimo.

Titular da posição, Rafinha também expôs o desejo de ter um jogador com quem pudesse revezar, uma vez que entende não ter condições físicas de disputar 60 jogos na temporada. No meio de tudo isso, Jorge Jesus começou a treinar Berrío na lateral, posição em que o atacante passou a entrar nos últimos jogos.

Inicialmente, a diretoria havia diminuido o fluxo na busca por um jogador na posição, começou a analisar nomes que eram ofercidos, mas nada agradava. Entendendo que a janela do meio do ano poderia ser mais proveitosa, manteve a calma, mas os recentes episódios e o desfalque importante de Rafinha foram motivos suficientes para buscar acelerar esse processo.

Daniel Muñoz, do , chegou a ser alvo do time carioca, mas pelas cifras, as conversas não evoluíram. Veloz e com bom vigor físico é um jogador que chama bastante atenção como uma boa aposta na América do Sul.

Recentemente, Jorge Jesus falou abertamente com a imprensa sobre a espera de mais um reforço.

"Ainda falta um reforço. A gente procura o equilíbrio de todos os setores. É para a última linha, se aparecer uma boa possibilidade. Sem estarmos ansiosos, vamos ver se conseguimos".

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira(11), diante do , pelo segundo jogo da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Em bom ritmo de recuperação, Jorge Jesus conta com Rafinha para este confronto.