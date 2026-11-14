Cardinale: "Nunca venderei o Milan, quero fazer como Berlusconi. Ninguém poderá me dizer que não posso contratar um jogador"

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Gerry Cardinale concedeu uma longa entrevista ao La Gazzetta dello Sport. O proprietário do Milan e número um da RedBird anunciou grandes novidades para o clube. Estas foram suas palavras.

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"Lançamos a nova holding, Milan Sports & Entertainment. O objetivo de operações como esta é dar ao Milan o poder financeiro necessário para competir no mercado de transferências e contratar os melhores jogadores do mundo. Vou transformar a situação financeira do clube com os recursos que virão do estádio, da arena em San Donato e das outras atividades nas quais estamos trabalhando, como a Nba Europa".

"Estou fazendo todo o possível para garantir que, quando quisermos um jogador, ninguém possa me dizer: 'Você não pode contratá-lo porque vocês não têm dinheiro para isso'. Hoje, só os clubes da Premier League conseguem investir determinadas quantias e contratar os melhores jogadores. Se quero levar o Milan de volta ao topo nas competições europeias, e não apenas na Itália, precisamos entender como competir com os maiores clubes do mundo".

"Meu compromisso com o Milan é de longo prazo. Nunca vou vender o Milan. Nunca. E este é um projeto para fazer o clube voltar a vencer. Não estou disposto a aceitar que isso demore muito tempo. Quero conseguir o mais rápido possível. Veremos com que rapidez... Meu objetivo é conquistar títulos italianos com regularidade e, naturalmente, voltar à Champions. A Milan Sports & Entertainment é a base para tornar tudo isso possível".

"Este é o legado que deixaremos em Milão. O estádio, obviamente, representa um legado enorme que transformará nossa situação financeira, mas também há o projeto da área em San Donato e o restante. Se queremos que o Milan volte a ser grande, precisamos reduzir a diferença de receitas em relação aos clubes da Premier. Quando comprei o clube, há quatro anos, usei a expressão "Berlusconi 2.0" e ninguém entendeu o que eu queria dizer. Agora talvez comecem a perceber".

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"Todos pensaram que eu estava fazendo uma comparação arrogante e egocêntrica entre mim e Berlusconi, mas esse era o meu objetivo. O que eu tentava explicar era que, assim como Berlusconi transformou o Milan e, junto com ele, a Serie A, queremos, por meio da nossa gestão, ser capazes de levar o clube para a nova era em que vivemos. E precisamos fazer isso como Berlusconi fez: de uma maneira nova. Estou acostumado a trabalhar de determinada forma porque é assim que atuo, no mais alto nível mundial e nos Estados Unidos".

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"Minha ambição é competir com os melhores clubes do mundo. Quero fazer isso graças à minha visão global do mundo do esporte e do entretenimento. Não há muitos grupos proprietários de equipes de diferentes esportes no mundo que também possuam algumas de suas próprias instalações, e queremos acrescentar o Milan a essa lista. Para competir com eles e depois superá-los".

"Turnê de verão na Austrália ou nos Estados Unidos? Já conversamos sobre isso com Amorim e digo apenas que, se fizermos amistosos no exterior, no próximo verão eles serão nos Estados Unidos. Se os fizermos... Ainda não decidimos, e a escolha será de Ruben, com base no que for melhor para a equipe: jogar amistosos no exterior deve trazer um benefício para o grupo, não servir para render alguns milhões ao clube. Esses dois milhões não serão mais nosso objetivo, como acontecia com a gestão anterior. Com estes proprietários, isso não acontecerá mais. Tudo o que organizarmos em termos de amistosos será planejado junto com nosso treinador. Cada deslocamento. E não participaremos de turnês organizadas por outros. Colocamos nossos jogadores em primeiro lugar. Queremos ajudá-los a se preparar bem para vencer. Esse é o nosso objetivo, e queremos alcançá-lo o mais rápido possível".