Cardinale: "Camarda e Comotto são o símbolo da visão do Milan, do futuro e do nosso compromisso. Prioridade para os jogadores da formação"

Esta manhã, o Milan anunciou as renovações de contrato de Francesco Camarda e Christian Camatta. O presidente do Milan, Gerry Cardinale comentou assim





"O nosso compromisso a longo prazo ao renovar os contratos de Camarda e Comotto está plenamente em linha com a visão que delineei para o clube desde que me tornei seu proprietário.









Daremos prioridade aos jogadores formados no nosso setor de formação, acompanhá-los-emos no seu percurso de crescimento e valorizaremos ao máximo o seu potencial para que contribuam para os sucessos da equipa em campo.





Ambos representam o melhor do Milan: a nossa formação e a direção que o clube pretende seguir no futuro. Vestir a camisola do Milan deve ser um privilégio. E é precisamente nisso que queremos apostar, garantindo que temos uma organização capaz de formar jogadores que encarnem da melhor forma os valores do Milan e aquilo que o clube representará nos anos que estão por vir. Tanto Camarda como Comotto são o emblema do que significa ser o Milan: jogamos para vencer e eles são vencedores."