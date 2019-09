Cardiff terá que pagar R$ 27 milhões ao Nantes por Sala, morto em acidente aéreo

Decisão foi do Comitê dos Jogadores da Fifa e cabe recurso do time galês

A Fifa ordenou que o deve pagar 6 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões) ao pela transferência de Emiliano Sala, morto em um acidente de avião, quando ia da para o . A decisão é cabível de recurso e o pode apelar em até 10 dias.

Emiliano Sala se destacou na equipe francesa e foi negociado com o time galês, que disputava a Premier League na última temporada. Porém, durante o voo sobre o Canal da Mancha, a aeronave perdeu o contato e desapareceu. Foi encontrada apenas dias depois, com os corpos de Sala e do piloto David Ibbotson nos destroços do avião. Cerca de quatro meses depois, o pai de Sala morreu após um ataque do coração.

Após o acidente, o Nantes passou a cobrar o Cardiff do pagamento que ainda não tinha sido feito. O clube galês afirmou que não pagaria pois o jogador não tinha sido registrado oficialmente na Premier League, por isso, não tinha vínculo oficial com o novo clube.

Após todo esse período, a Fifa anunciou que o Cardiff deverá pagar o equivalente à primeira parcela da negociação, o que dá o valor de 6 milhões de euros (R$ 27 milhões).

Os clubes têm o prazo de 10 dias para recorrer da decisão da Fifa. Passado esse período, se não houver mudanças, Vincent Tan, dono do Cardiff precisará abrir os cofres e realizar o pagamento ao clube francês para não sofrer duras sanções da Fifa.