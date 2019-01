Cardiff emite nota e diz que está orando por boas notícias sobre argentino Sala

Argentino tinha sido contratado pelo clube e voava para a cidade quando o avião em que estava desapareceu

A triste notícia desta terça-feira (22) chocou todo o planeta. O argentino Emiliano Sala voava para Cardiff, onde se juntaria ao clube que o contratou para o restante da temporada, por 15,3 milhões de libras (cerca de R$ 73 mi). No entanto, ao invés de chegar na noite desta segunda-feira (21), como era esperado, ele não chegou ao País de Gales.

O avião em que Sala estava desapareceu nesta segunda, enquanto sobrevoava o Canal da Mancha. Ainda não existem notícias sobre o que aconteceu e qual a situação. As buscas continuam sendo feitas, no entanto, o chefe de operações da Channel Islands Air Search, que comanda as buscas, John Fitzgerald, não está confiante em um resultado positivo na operação.

"Eu não acho que eles ainda estejam vivos. Nós apenas não sabemos como isso aconteceu. O avião desapareceu completamente. Não houve conversa por rádio", disse ao So Foot.

O Cardiff, novo clube de Sala, lamentou a situação e emitiu uma nota oficial.

"Ficamos muito chocados ao receber a notícia de que o avião havia sumido. Esperávamos que Emiliano chegasse em Cardiff na noite de ontem. Seu primeiro dia no clube seria hoje.

Nosso dono, Tan Sri Vincent Tan, e o presidente, Mehmet Dalman, estão muito aflitos com a situação.

Tomamos a decisão logo de manhã de cancelar o treino com os pensamentos da equipe, da diretoria e do clube inteiro com Emiliano e o piloto.

Todos nós do Cardiff City FC gostaríamos de agradecer aos nossos torcedores e a toda a família do futebol pelo seu apoio neste momento difícil.

Continuamos a orar por notícias positivas.

O Cardiff City Football Club fará uma declaração adicional à medida que mais informações estiverem disponíveis."