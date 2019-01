Cardiff cancela pagamento ao Nantes pela transferência de Sala, afirma jornal

Argentino estava em avião que desapareceu no Canal da Mancha

O Cardiff teria cancelado o pagamento ao Nantes pela transferência do argentino Emiliano Sala, que desapareceu no fatídico voo que o levava da França para o País de Gales, onde se juntaria ao seu novo clube, que tinha acertado sua contratação por 17 milhões de euros. A informação é do jornal inglês The Telegraph.

O negócio teria sido fechado com o pagamento do valor em parcelas, sendo a primeira de 6 milhões de euros, mas o time galês, de acordo com o veículo, estaria estudando possíveis medidas legais. O Telegraph afirma que o Cardiff pensa em reclamar de negligência no voo em que o clube nada teve a ver.

Por outro lado, o Nantes poderia reclamar de "calote". No entanto, esta parece ser a última preocupação do clube francês. "No momento não vamos falar disso e de dinheiro enquanto seguimos nesta situação dramática. Agora não vamos reclamar de nada, depois vemos isso", declarou o presidente do clube francês, Waldemar Kita, que inclusive doou 6 mil euros para reativar a busca pelo argentino.