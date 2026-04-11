Caragher: O Marrocos vai vencer o Brasil... e será eliminado da Copa do Mundo por essa seleção

Em uma análise polêmica, o ex-jogador inglês Jamie Carragher previu que a seleção marroquina liderará seu grupo na Copa do Mundo de 2026, superando a gigante brasileira.
Em declarações ao jornal britânico “The Telegraph”, Carragher disse que a identidade da maioria das seleções classificadas na fase de grupos parece clara, mas que a disputa pela liderança do Grupo C, que inclui Marrocos, Brasil, Escócia e Haiti, será acirrada.
E a lenda do Liverpool acrescentou: “Embora o Brasil seja favorito para voltar com força, após uma longa ausência do pódio, vejo que o Marrocos liderará o grupo, com o Brasil em segundo lugar, e prevejo que a Escócia ficará em terceiro”.
Caragher considera que a seleção marroquina, que chegou às semifinais da Copa do Mundo de 2022, tornou-se uma força a ser reconhecida nos grandes torneios.
Quanto às fases eliminatórias, ele prevê que os “Leões do Atlas” enfrentem a seleção japonesa nas oitavas de final, com vitória do Marrocos, que seguirá em frente e derrotará o Equador nas quartas de final, mas sua trajetória será interrompida nas quartas de final contra a seleção inglesa, segundo as previsões de Caragher.
O ex-zagueiro da Inglaterra também acredita que a final da Copa do Mundo será totalmente europeia, entre França e Portugal, com a Espanha e a Inglaterra completando as semifinais.