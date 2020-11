Caracas x Vasco: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (4), pela Copa Sul-Americana; veja como acompanhar ao vivo na internet

Com a vantagem do empate para avançar, o visita o Caracas nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na , pela segunda rodada da . A partida terá transmissão apenas por meio da Conmebol TV, um canal pay-per-view da própria entidade em parceria com a BandSports. Aqui, na Goal, você acompanha o tempo real da partida, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Caracas x Vasco DATA Quarta-feira, 4 de novembro de 2020 LOCAL Estádio Olímpico de la UCV - Venezuela HORÁRIO 21h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão apenas por meio da Conmebol TV, um canal pay-per-view da própria entidade em parceria com a BandSports. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0 em São Januário, o Vasco entra em campo podendo empatar para avançar às oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Talles Magno, que sofreu trauma na bacia no empate com o por 1 a 1, vem realizando tratamento intensivo e sua presença em campo é tratada como dúvida.

O atleta Talles Magno sofreu um trauma na região da bacia, próxima ao abdômen, no jogo contra o Goiás, e iniciou o tratamento já no vestiário. Manterá o tratamento intensivo durante a viagem e será reavaliado nas próximas horas pelo dep. médico do CRVG



📸 Rafael Ribeiro/Vasco pic.twitter.com/4V9P0D3KRT — (@VascodaGama) November 2, 2020

Já o Caracas é líder do e chega embalado para enfrentar a equipe carioca.

No entanto, para avançar precisa vencer por dois gols de diferença ou repetir o placar de 1 a 0 para levar a decisão para os pênaltis.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Tenório, Miranda, Castán, Henrique, Andrey, Marcos Junior, Paiva, Talles Magno, Carlinhos e Ribamar.

Provável escalação do Caracas: Ramírez, Fereira, Rivero, Osio, Notaroberto, Contreras, Flores, Hernández, Celis e Echeverría.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 0 Caracas Copa Sul-Americana 29 de outubro de 2020 Goiás 1 x 1 Vasco Campeonato Brasileiro 1 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020 16h (de Brasília) Sport x Vasco Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020 16h30 (de Brasília)

CARACAS

JOGO CAMPEONATO DATA Gran Maraca 0 x 4 Caracas Campeonato Venezuelano 30 de outubro de 2020 Caracas 1 x 0 Campeonato Venezuelano 2 de novembro de 2020

Próximas partidas