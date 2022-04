Caracas x Athletico-PR: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Libertadores 2022

A bola vai rolar nesta terça-feira (5) para Caracas x Athletico-PR, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, a partir das 19h15 (do horário de Brasília), no Estadio Olímpico. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, três anos após o último encontro entre os rivais, válido pelas oitavas de final da Sul-Americana. Na ocasião, o Furacão avançou às quartas após vencer por 2 a 1 em casa, e 2 a 0, na Venezuela.

O Caracas chega para o confronto pressionado. Até o momento, a equipe soma quatro empates, uma vitória e uma derrota na temporada.

No Grupo B da Libertadores, o Athletico-PR fará o seu jogo de número 65 na competição. Até o momento, soma 29 vitórias, 10 empates e 25 derrotas. Libertad, do Paraguai, e The Strongest, da Bolívia, completam a chave.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto fora de casa, o Athletico-PR terá alguns desfalques na equipe. Sem Thiago Heleno e Nico Hernández, machucados, o técnico Alberto Valentim deve optar pela entrada de Zé Ivaldo ao lado de Pedro Henrique.

Por outro lado, sem o goleiro Santos, vendido ao Flamengo, o jovem Bento irá assumir o gol titular.

Já o Caracas deve manter a mesma base da equipe que vem atuando. Apenas Kwaku Bonsu e Denilson Ovando brigam por uma vaga no meio-campo.

Possível escalação do Caracas: Alain Baroja; Eduardo Ferreira, Carlos Rivero, Rubert Quijada e Sandro Notaroberto; Edson Castillo, Vicente Rodríguez, Kwaku Bonsu (Denilson Ovando), Saúl Guarirapa e Manuel Sulbaran; Samson Akinyoola.

Possível escalação do Athletico-PR: Bento; Khellven (Orejuela), Pedro Henrique, Zé Ivaldo (Lucas Halter) e Abner; Hugo Moura, Christian e David Terans; Cuello, Marcelo Cirino e Pablo.

DESFALQUES

CARACAS:

ATHLETICO-PR:

Gustavo Oliveira/ Atlético-PR

Thiago Heleno e Nico Hernández: machucados

ARBITRAGEM

Árbitro: Andres Rojas (COL)

Assistentes: Sebastian Vela e David Fuentes

Quarto árbitro: Michael Espinoza (PER)

VAR: Manuel Yupanqui (PER)

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Caracas e Athletico-PR será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Facebook Watch, na internet.