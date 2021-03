Cara a cara: escalação dos 11 mais caros da final da Copa do Brasil

Veja o time formado pelos jogadores mais valorizados de Palmeiras e Grêmio

Palmeiras e Grêmio decidem a Copa do Brasil - e colocam um ponto final na interminável temporada 2020 do futebol brasileiro - neste domingo (7), às 18h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. Depois de ter vencido a partida de ida em Porto Alegre, o Verdão pode até empatar em casa que fica com o título. Ao Imortal, só resta vencer para continuar vivo brigando pela taça.

As equipes que vão a campo ainda são desconhecidas. Tanto Abel Ferreira quanto Renato Gaúcho possuem algumas prováveis opções para decidirem os titulares que começam a final, mostra da força que ambos os elencos possuem. Jovens promessas e atletas consagrados fazem essa fórmula que trouxe bons resultados aos rivais deste domingo, mas qual deles tem o grupo mais valioso nas mãos?

Melhor ainda: qual seria a escalação mais valiosa da final da Copa do Brasil se fosse montado um time misto com as estrelas de Palmeiras e Grêmio? Foi pensando nisso que o Betsul, melhor site de apostas esportivas da América do Sul, foi ao “mercado” pesquisar quem são as caras mais valorizadas no momento para montar esse super time. A seguir, confira o resultado disso!

No gol, o responsável por defender a meta é Wéverton, do Verdão. Atualmente, aos 33 anos, o goleiro tem valor de mercado estimado em 5 milhões de euros (R$33,9 milhões), deixando para trás Vanderlei.

Quem ajudaria o arqueiro a manter a meta intransponível seriam dois estrangeiros: Wálter Kannemann, do Grêmio, e Gustavo Gómez, do Palmeiras. O argentino do Imortal está avaliado em 4,5 milhões de euros (R$30,5 milhões), enquanto o defensor paraguaio do Verdão está cotado em 4 milhões de euros (R$27,1 milhões).

As laterais são todas alviverdes. Na direita, quem ocupa o posto é Marcos Rocha. O palmeirense vale 1,5 milhão de euros (R$10,1 milhões). O seu companheiro uruguaio Matías Viña é quem joga do outro lado do campo. O gringo tem valor de 4 milhões de euros (R$27,1 milhões). O engraçado é que o garoto Léo Gomes vale mais do que Marcos Rocha (1,9 milhões de euros), mas ele não tem sido utilizado por Renato Gaúcho.

Matheus Henrique, do Grêmio, comanda a primeira linha do meio-campo desse super time. Valendo 15 milhões de euros (R$101,7 milhões), ele é o atleta mais valorizado entre os 11 (só perde para Gabriel Veron, mas ele não deve ser titular na decisão). Ao seu lado, joga Raphael Veiga, que custa 4,5 milhões de euros (R$30,5 milhões).

Mais a frente, aparecem Jean Pyerre e Pepê, do Imortal, e Rony, do Palmeiras. O camisa 10 tricolor vale 9 milhões de euros (R$61 milhões) e o ponta, que faz a sua última partida pelo Grêmio, está cotado em 13 milhões (R$88,1 milhões). O atacante do Verdão, por sua vez, está valendo 7 milhões de euros (R$47,4 milhões).

Para completar, quem comanda o ataque é Luiz Adriano, do time paulista. Com valor de mercado na casa dos 3 milhões de euros (R$20,3 milhões), ele é o centroavante mais valioso que existe nos dois elencos.

Portanto, uma eventual escalação dos 11 jogadores mais valiosos de Palmeiras e Grêmio tem Wéverton (PAL); Marcos Rocha (PAL), Wálter Kannemann (GRE), Gustavo Gómez (PAL) e Matías Viña (PAL); Matheus Henrique (GRE) e Raphael Veiga (PAL); Pepê (GRE), Jean Pyerre (GRE) e Rony (PAL); Luiz Adriano (PAL). Ou seja, sete palmeirenses e quatro gremistas.

Ficaram fora da lista nomes bem importantes, principalmente do Palmeiras, como Veron, Gabriel Menino, Danilo, Patrick de Paula e Zé Rafael. Do Grêmio, quase entraram Alisson e Lucas Silva.

*Todos os valores foram retirados do portal Transfermarkt.

