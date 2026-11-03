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O capitão do Newcastle United, Dan Burn, fez uma avaliação dura da fase recente da equipe após a derrota apertada para o Everton no St James' Park. O experiente defensor apontou falta de poder de decisão tanto no ataque quanto na defesa, enquanto o Newcastle segue em busca de regularidade sob o comando de Matthias Jaissle.

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Falhas defensivas assombram o Newcastle

O Newcastle foi derrotado após uma desatenção momentânea, que permitiu ao Everton conquistar os três pontos diante de uma torcida frustrada no St James' Park. O gol decisivo saiu depois que Lukas Hornicek cometeu uma falha candidata a pior da temporada ao não defender uma finalização simples. O erro permitiu que Thierno Barry empurrasse a bola para o gol vazio e decretasse a quarta derrota do Newcastle em cinco jogos. Burn apontou a dificuldade da equipe em lidar com situações defensivas básicas como um problema recorrente que tem atrapalhado seu desempenho nas últimas semanas.

“Foi frustrante e decepcionante. Não foi uma atuação à altura do que esperamos no Newcastle United, especialmente depois do que vimos nos últimos três ou quatro anos”, disse Burn à BBC Radio Newcastle. “Os detalhes continuam fazendo a diferença. Fomos surpreendidos por uma cobrança rápida de falta que não defendemos bem. É uma história parecida com a que venho contando nas últimas semanas: falta poder de decisão na área adversária e não estamos defendendo bem o suficiente a nossa área. Nesse nível, você paga o preço se não faz essas coisas bem.”

Crise de confiança no St James' Park

Além dos erros táticos e individuais, Burn admitiu que a falta de confiança começa a se espalhar pelo elenco. O defensor observou que a equipe parece hesitar quando surgem oportunidades de mudar o rumo do jogo, o que leva a uma atuação apressada e improdutiva nos minutos finais das partidas. Essa barreira psicológica está se tornando um obstáculo tão grande quanto os próprios adversários.

“Provavelmente também estamos com um pouco de falta de confiança. Acho que dá para sentir isso. Quando tentávamos fazer um gol perto do fim, senti que nos faltavam confiança e capacidade de decisão. Precisávamos que alguém desse aquele passe decisivo ou chutasse, mas estávamos nos precipitando um pouco”, explicou o capitão.

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Como lidar com o ambiente hostil

O clima em Tyneside mudou significativamente, com vaias ecoando pelo estádio tanto no intervalo quanto após o apito final. Torcedor do Newcastle desde sempre, Burn afirmou entender a insatisfação da torcida, mas reconheceu que o ambiente negativo dificulta o desempenho dos jogadores. Ele ressaltou que cabe ao elenco reacender o entusiasmo da torcida do Newcastle com atuações melhores.

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“Entendo a frustração dos torcedores no intervalo e no fim do jogo, mas não acho que o St James' Park seja um lugar fácil para jogar quando isso acontece. Dá para sentir o nervosismo da torcida, e isso se reflete em campo. Temos que dar a eles motivos para comemorar, então entendo completamente a frustração. Eu mesmo já estive naquela situação como torcedor, mas isso não facilitou as coisas para nós”, acrescentou Burn.

Um apelo pela união no Newcastle

Apesar da pressão crescente sobre o técnico Matthias Jaissle e o elenco, Burn insiste que o clube precisa permanecer unido para mudar o rumo da temporada. Ele rejeitou a ideia de que a pressão de representar o clube tenha se tornado excessiva para o atual grupo de jogadores e afirmou que o trabalho duro nos bastidores acabará se traduzindo em melhores resultados em campo se todos permanecerem unidos.

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“Sim, eu pediria união e estabilidade neste momento. É disso que precisamos, na minha opinião. Não é hora de entrar em pânico. Estamos sempre em nossa melhor fase quando estamos juntos. Antes de tudo, temos que dar à torcida motivos para comemorar, mas todos sabemos que somos uma equipe que cresce com o embalo. Quando a torcida está do nosso lado, sentimos que ela nos impulsiona”, disse ele.