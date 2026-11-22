Como a transferência para o Tottenham fracassou em 2019
Sete anos depois de quase trabalharem juntos no norte de Londres, Fernandes finalmente está prestes a jogar sob o comando de Pochettino em um clube. Em 2019, o português atuava pelo Sporting quando o Tottenham fez uma investida concreta para levá-lo à Inglaterra.
As negociações avançaram a ponto de o jogador, então com 24 anos, se reunir pessoalmente com dirigentes do Tottenham e conhecer as instalações do clube. No entanto, a transferência fracassou nos últimos dias daquela janela de meio de ano, e Fernandes permaneceu em Portugal até o Manchester United contratá-lo em janeiro de 2020.
Fernandes detalha conversas com a diretoria do Tottenham
Em entrevista à Sky Sports, Fernandes relembrou como o Tottenham apresentou seu projeto em detalhes durante as negociações. Segundo ele, os dirigentes explicaram tanto o estilo de jogo da equipe quanto a função tática específica que Pochettino imaginava para ele.
"Eu me reuni com a diretoria do Tottenham, me encontrei com todos eles", disse o jogador de 32 anos. "Eles me mostraram todas as coisas boas que tinham no centro de treinamento, a maneira como queriam jogar. Também me mostraram as posições em que o treinador havia dito a eles que eu poderia atuar no sistema."
Por que jogar ao lado das estrelas do Tottenham atraía Fernandes
Questionado se as ideias táticas de Pochettino o convenceram, o capitão do United admitiu que, naquele momento da carreira, queria se testar na primeira divisão inglesa. A oportunidade de atuar ao lado de jogadores de ataque já consolidados tornava o norte de Londres um destino particularmente atraente.
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"Sim, eram boas. Obviamente, eu era um jogador muito jovem, tinha 24 anos. Estava ansioso para ir à Premier League. Eles tinham [Harry] Kane, tinham Dele Alli, tinham Son [Heung-min] lá. A chance de jogar com aqueles jogadores à frente era muito atraente."
Depois que o negócio fracassou no fim da janela, Fernandes continuou se destacando em Portugal antes de concluir sua transferência para Manchester poucos meses depois.
Pochettino terá estreia de peso contra o Liverpool
Fernandes e Pochettino finalmente passarão a trabalhar juntos no Manchester United neste fim de semana, com o capitão pronto para liderar a equipe em campo no domingo.
Com o United na 18ª posição da tabela, o novo treinador terá de lidar imediatamente com a pressão e as expectativas. Estrear contra o arquirrival Liverpool aumenta ainda mais a importância da partida, enquanto Pochettino tenta iniciar uma rápida reação.