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O capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, revelou novos detalhes sobre o momento decisivo em que quase se transferiu para o Tottenham Hotspur, em vez de se juntar ao Manchester United. O português esteve perto de se mudar para o norte de Londres em 2019, onde teria trabalhado com Mauricio Pochettino, atual técnico do United.

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Como a transferência para o Tottenham fracassou em 2019

Sete anos depois de quase trabalharem juntos no norte de Londres, Fernandes finalmente está prestes a jogar sob o comando de Pochettino em um clube. Em 2019, o português atuava pelo Sporting quando o Tottenham fez uma investida concreta para levá-lo à Inglaterra.

As negociações avançaram a ponto de o jogador, então com 24 anos, se reunir pessoalmente com dirigentes do Tottenham e conhecer as instalações do clube. No entanto, a transferência fracassou nos últimos dias daquela janela de meio de ano, e Fernandes permaneceu em Portugal até o Manchester United contratá-lo em janeiro de 2020.

Fernandes detalha conversas com a diretoria do Tottenham

Em entrevista à Sky Sports, Fernandes relembrou como o Tottenham apresentou seu projeto em detalhes durante as negociações. Segundo ele, os dirigentes explicaram tanto o estilo de jogo da equipe quanto a função tática específica que Pochettino imaginava para ele.

"Eu me reuni com a diretoria do Tottenham, me encontrei com todos eles", disse o jogador de 32 anos. "Eles me mostraram todas as coisas boas que tinham no centro de treinamento, a maneira como queriam jogar. Também me mostraram as posições em que o treinador havia dito a eles que eu poderia atuar no sistema."

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Por que jogar ao lado das estrelas do Tottenham atraía Fernandes

Questionado se as ideias táticas de Pochettino o convenceram, o capitão do United admitiu que, naquele momento da carreira, queria se testar na primeira divisão inglesa. A oportunidade de atuar ao lado de jogadores de ataque já consolidados tornava o norte de Londres um destino particularmente atraente.

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"Sim, eram boas. Obviamente, eu era um jogador muito jovem, tinha 24 anos. Estava ansioso para ir à Premier League. Eles tinham [Harry] Kane, tinham Dele Alli, tinham Son [Heung-min] lá. A chance de jogar com aqueles jogadores à frente era muito atraente."

Depois que o negócio fracassou no fim da janela, Fernandes continuou se destacando em Portugal antes de concluir sua transferência para Manchester poucos meses depois.

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Pochettino terá estreia de peso contra o Liverpool

Fernandes e Pochettino finalmente passarão a trabalhar juntos no Manchester United neste fim de semana, com o capitão pronto para liderar a equipe em campo no domingo.

Com o United na 18ª posição da tabela, o novo treinador terá de lidar imediatamente com a pressão e as expectativas. Estrear contra o arquirrival Liverpool aumenta ainda mais a importância da partida, enquanto Pochettino tenta iniciar uma rápida reação.