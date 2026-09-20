Luciano Valente é um homem satisfeito na tarde deste domingo após a convincente vitória por 5 a 0 do Feyenoord sobre o FC Utrecht. O meio-campista viu sua equipe voltar a se apresentar de forma dominante e enfatizou após a partida, à ESPN, que atuações assim precisam virar o padrão.

“É muito bom que tenhamos dado uma boa sequência depois de Zwolle”, reagiu Valente. “É isso que queremos: ser dominantes. Agora ainda é algo especial, mas precisamos fazer com que isso se torne normal em jogos assim.”

Segundo Valente, a atuação contra o Utrecht não foi necessariamente melhor do que a da partida anterior. “Acho que jogamos de forma semelhante. O Utrecht também foi bem com a bola em algumas fases, mas hoje fomos tão dominantes, precisos e intensos que você vence um jogo assim com facilidade.”

A vitória também significou que o Feyenoord finalmente pôde somar a primeira vitória em casa da temporada. “Claro que é amargo termos deixado pontos pelo caminho antes. Antes do jogo, ainda falamos sobre como já estava na hora de conquistar três pontos no nosso próprio estádio, e fizemos isso de uma maneira muito boa.”

Valente também chamou a atenção com sua atuação diante do técnico da seleção, Xavi, que estava presente na tribuna. O meio-campista não foi incluído na convocação da seleção holandesa, enquanto o companheiro de equipe Gjivai Zechiël recebeu uma convocação.

“Claro que você fica decepcionado”, diz Valente com sinceridade. “No fundo, eu tinha um pouco de esperança de estar entre os convocados, mas preciso falar com os pés, e foi isso que fiz hoje.”

Também da marca da cal, Valente se fez presente contra o Utrecht. O meio-campista converteu um pênalti, mas revela que, na verdade, ele nem é o primeiro cobrador de pênaltis do Feyenoord.

Essa responsabilidade cabe ao atacante Nacho Ferri, que já havia marcado. “Normalmente, o Nacho bate, mas ele me disse: ‘Você pode bater.’ Eu valorizo muito isso nele. E sim, felizmente entrou.”