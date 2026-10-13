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O capitão do Feyenoord, Luciano Valente, falou sobre a mudança significativa no ânimo do elenco às vésperas de um compromisso europeu decisivo. O meio-campista acredita que a melhora da resistência física da equipe está diretamente ligada ao novo clima de otimismo em torno do clube nesta temporada.

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Superando o desgaste mental do passado

O Feyenoord se prepara para dar um passo adiante em sua campanha continental, e Valente acredita que o elenco está em uma situação muito melhor do que há 12 meses.

O gigante de Roterdã mostrou momentos de brilhantismo recentemente, e Valente quer garantir que esse embalo não se perca. Ele observou que o clima pesado da temporada passada muitas vezes fazia até as tarefas mais simples em campo parecerem trabalhosas. Agora, porém, o ambiente no De Kuip trouxe novos ares e permite que os jogadores se exijam mais do que antes julgavam possível em situações intensas de jogo. Essa mudança na abordagem da equipe deve ser um fator importante diante de um calendário movimentado nas competições nacionais e europeias.

Em entrevista coletiva antes da partida, o capitão destacou como o estado mental de um jogador afeta seu desempenho em campo. “Acho que, no ano passado, também foi em parte uma questão mental. No fim das contas, o futebol vai além do jogo em si. O ano passado foi muito pesado de modo geral; agora há muita positividade. Isso também facilita correr”, explicou à Voetbal International. As declarações ressaltam a importância do ânimo no vestiário de Giovanni van Bronckhorst enquanto a equipe busca voltar a se firmar como uma força.

Timber sabe que o futebol é feito de ciclos e que a atual onda de positividade precisa ser preservada a todo custo. Ele ressaltou que o verdadeiro teste para este Feyenoord virá quando os resultados não forem favoráveis.

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Respeito pelo desafio diante do Como

De olho na próxima partida, o capitão não tem ilusões sobre a dificuldade da tarefa.

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O meio-campista elogiou prontamente a disciplina tática que se tornou uma marca do estilo de jogo do adversário. “O Como é uma equipe muito organizada, tem muita disciplina e, acima de tudo, é muito unida, com alguns jogadores excepcionais. Promete ser uma grande partida”, observou Timber. A avaliação indica que o Feyenoord precisará ter paciência na construção das jogadas e evitar as armadilhas de uma defesa bem treinada. A presença de “jogadores excepcionais” na equipe italiana significa que qualquer desatenção pode ser punida imediatamente.

Apesar do respeito demonstrado aos visitantes, o foco segue inteiramente no que o Feyenoord pode fazer para ditar o ritmo da partida.

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Confiança segue alta apesar do revés contra o Barcelona

A campanha do Feyenoord na Champions League nesta temporada não começou da melhor maneira, após um confronto desgastante com o Barcelona.

O capitão enfatizou que a equipe não sente pressão extra para ter um bom desempenho apenas por estar, no momento, com zero ponto na classificação do grupo. Em vez disso, ele quer que o elenco confie nos métodos que têm dado certo nas competições nacionais. “Sempre queremos conseguir um resultado. Foi assim contra o Barça e é assim contra o Como. Não sentimos que precisamos fazer isso agora só porque temos zero ponto. Confiamos na nossa própria força e faremos isso de novo amanhã. Tenho muita confiança de que podemos conseguir um resultado”, concluiu.

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Essa postura serena reflete uma maturidade crescente no elenco do Feyenoord, que busca equilibrar a empolgação do futebol europeu com a frieza necessária para conquistar pontos.