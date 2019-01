Capitão do Cardiff revela que jogadores do clube estão com medo de viajar de avião após tragédia de Sala

O defensor disse que a semana tem sido muito difícil para todos da cidade toda e revelou ajuda de profissionais para falar com jogadores em luto

O capitão do Cardiff City, Sol Bamba revelou a dificuldade que jogadores, membros da comissão técnica e todos os cidadãos da cidade galesa estão tendo em lidar com o desaparecimento do avião que levava Emiliano Sala e o piloto David Ibbotson. Bamba detalhou que alguns jogadores da equipe, com medo, estão repensando a ideia de viajar de avião depois da tragédia, segundo o The Sun.

"Nós viajamos de avião o tempo todo e alguns dos jogadores estão pensando que talvez eles não queiram mais fazer isso. Isso mostra o quão profundamente todos nós fomos afetados por essa grande tragédia", disse Sol.

O zagueiro francês e Emiliano Sala têm o mesmo agente e isso fazia com que os dois já tivessem contato antes mesmo da negociação entre Nantes e Cardiff acontecer. Bamba relatou que Sala conversou com ele para pedir informações sobre o clube, a cidade e outras coisas.

"Eu tinha uma conexão pessoal com Emiliano porque nós trabalhamos com o mesmo agente e eu falei com ele antes de ele assinar pelo Cardiff. Ele me perguntou sobre o clube, sobre como ele se daria com os companheiros no vestiários, como era o técnico e como era a cidade. Eu só disse coisas boas e ele estava ansioso para jogar pelo Cardiff", confessou o zagueiro da Costa do Marfim, que ainda elogiou a atitude do técnico por trazer profissionais para conversar com os jogadores do elenco sobre o difícil momento.



Sol Bamba e Mesut Özil prestam homenagens a Sala (Foto: Ian Kington/Getty Images)

O defensor de 34 anos foi titular na primeira partida dos Bluebirds após a tragédia. A equipe do País de Gales foi derrotada pelo Arsenal por 2 a 1, pela Premier League. Antes da partida, o técnico Neil Warnock disse que por ele não haveria partida, mas disse que se sujeitava às regras e ao calendário da FA (Football Association).

(Foto: Getty/Catherine Ivill)

Mesmo assim, Bamba reconheceu que era importante que os jogos voltassem a acontecer para que as vidas deles fossem voltando ao normal.

"Antes do jogo de ontem havia o sentimento de 'vamos fazer isso por Emiliano'. O técnico disse que não forçaria ninguém a jogar caso não estivesse bem. Mas todo mundo quis jogar por ele [Sala] e créditos a todos por isso. Foi uma semana difícil e emotiva e acho que precisávamos de algo como esse jogo para as coisas começarem a voltar ao normal. Como profissionais, temos que fazer nosso trabalho e queríamos ter vencido o jogo. Obviamente não era para acontecer, mas ao mesmo que ficamos tristes pelo resultados, ficamos orgulhosos com a performance", analisou Bamba.