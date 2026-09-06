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Jordy ClasieImago
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Capitão do AZ, Jordy Clasie está totalmente convencido: “Nisso, ele é o melhor da Holanda”

Heerenveen x AZ Alkmaar
Heerenveen
AZ Alkmaar
Eredivisie
J. Clasie
R. Daal

O AZ deu sequência no domingo ao seu excelente início de temporada com uma boa vitória por 2 a 3 sobre o sc Heerenveen. O capitão Jordy Clasie fez críticas à atuação no primeiro tempo, mas também vê que seu time tem uma grande arma pelo lado esquerdo na figura de Ro-Zangelo Daal.

"Acho que jogamos em um ritmo muito baixo no primeiro tempo", começou Clasie, à ESPN. Depois do belo gol de abertura de Daal, que cortou para dentro e acertou o canto mais distante, o AZ produziu pouco ofensivamente. A consequência foi uma desvantagem de 2 a 1 no intervalo.

"Tanto com a bola quanto sem a bola, tivemos poucas movimentações em profundidade. Foi tudo muito estático e fácil de defender. Faltou alguma coisa em tudo. E aí você sabe que vai sofrer muito em jogos como esse."

No segundo tempo, as coisas correram bem melhor. "Não foi perfeito, mas com o ritmo, a confiança, mostrar que podemos ser um time... Os caras que entram também têm muita qualidade. Foi um belo dia, mas o primeiro tempo não foi bom, isso está bem claro."

Os reservas Ayoub Oufkir e Valdemar Byskov tiveram papel crucial na vitória. Este último deu uma bela assistência para Mexx Meerdink no gol de empate, e Oufkir marcou o 2 a 3 na reta final.

Chamou a atenção o fato de o AZ ter sido muito mais perigoso pelo lado esquerdo do que pelo direito. "No fim das contas, você tem que tentar ser perigoso pelos dois lados", prosseguiu Clasie. "Claro que você sabe que Ro é o melhor da Holanda no um contra um. Eu acho isso."

"O momento de procurar o um contra um, o momento de iniciar a jogada... Acho que muito poucos laterais conseguem defendê-lo no um contra um. O timing dele, a percepção de quando o adversário está desequilibrado, nisso ele é muito bom."

"Nós o vemos todos os dias nos treinamentos, e você prefere não ficar no um contra um com ele. Mas, por outro lado, também temos que passar a ser perigosos pelo lado direito. Hoje foi menos, mas ali também temos qualidade com Weslley, com Calvin (Stengs, nota da redação), que entrou... No fim, cabe a nós nos tornarmos imprevisíveis", concluiu o meio-campista de 35 anos de Haarlem.


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